Швеция съветва гражданите си да имат кеш поне за седмица

Швеция съветва гражданите да държат запас от кеш за една седмица в случай на война – съобщава Bloomberg.

В централната банка на страната смятат, че всеки възрастен трябва да има около 1000 шведски крони в брой (приблизително 100 долара) – сума, която би трябвало да стигне за купуване на храна, лекарства и други необходими неща за около седмица.

Регулаторът обясни, че препоръката е свързана с възможни прекъсвания в работата на банковата инфраструктура и цифровите плащания.

Припомня се също, че на фона на нарастващите заплахи за сигурността северноевропейските държави започват да подготвят и съвместни планове за евакуация на населението при война. По данни на Reuters в разработването на такива механизми, освен Швеция, участват Германия, Полша, Норвегия, Финландия, Дания, Исландия и балтийските държави.