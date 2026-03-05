Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Швеция съветва гражданите да имат
кеш за 7 дни в случай на война

Днес, 17:58
Швеция съветва гражданите си да имат кеш поне за седмица
Швеция съветва гражданите си да имат кеш поне за седмица

Швеция съветва гражданите да държат запас от кеш за една седмица в случай на война – съобщава Bloomberg.

В централната банка на страната смятат, че всеки възрастен трябва да има около 1000 шведски крони в брой (приблизително 100 долара) – сума, която би трябвало да стигне за купуване на храна, лекарства и други необходими неща за около седмица.

Регулаторът обясни, че препоръката е свързана с възможни прекъсвания в работата на банковата инфраструктура и цифровите плащания.

Припомня се също, че на фона на нарастващите заплахи за сигурността северноевропейските държави започват да подготвят и съвместни планове за евакуация на населението при война. По данни на Reuters в разработването на такива механизми, освен Швеция, участват Германия, Полша, Норвегия, Финландия, Дания, Исландия и балтийските държави.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Швеция, Иран

Още новини по темата

Иран удари с 4 дрона Азербайджан
05 Март 2026

САЩ са потопили иранската фрегата само с едно торпедо
05 Март 2026

Напрежението между Мадрид и Вашингтон расте
05 Март 2026

Иран заплашва ядрения център в Димона с ракетен удар
05 Март 2026

Държавите в Персийския залив свалят дрон за $20 000 с ракета за 4 милиона
04 Март 2026

Украйна праща свои военни на помощ срещу Иран
04 Март 2026

Пентагонът: САЩ печелят войната и ще се бием колкото трябва
04 Март 2026

100 души от иранска фрегата край Шри Ланка са в неизвестност
04 Март 2026

Американските дипломати напускат Кипър
04 Март 2026

Иран удари най-голямата военна база на САЩ в Близкия изток
04 Март 2026

Иран избра нов върховен лидер

03 Март 2026

Ирански дрон удари консулството на САЩ в Дубай
03 Март 2026

Атака на Израел прекъсна гласуването за наследник на Хаменей
03 Март 2026

За утре е планиран полет за евакуиране на 300 българи от Оман
03 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?