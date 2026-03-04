Кьовеши обискира в България заради схема за суперлуксозни коли

Европейската прокуратура (EPPO) съобщи за мащабна операция в целия Европейски съюз срещу организирана престъпна група, заподозряна в трансгранични ДДС измами с луксозни автомобили. По данни на разследващите щетите за бюджета надхвърлят 103 милиона евро, а действията обхващат девет държави, включително България.

МВР предупреди за големи измами при сделки с коли МВР предупреди за големи и чести измами при сделки с коли. Това се разбира от официално съобщение на вътрешното министерство.

В рамките на операцията с кодово име „Емили“ са извършени над 150 претърсвания. В Чехия и Германия са задържани девет души. Българските власти оказват съдействие на разследването, като данните сочат, че подставени лица от България, Унгария и Полша са били използвани за управители на фиктивни дружества.

Прокуратура и НАП са разкрили измами за милиони с луксозни коли Прокуратурата, МВР и НАП са разкрили мащабна схема за данъчни измами в размер на милиони левове с луксозни автомобили, съобщиха едновременно трите институции на брифинг пред журналисти.

Над 1100 служители на полицията и данъчните служби са участвали в акцията. До момента са конфискувани активи на стойност 13,5 млн. евро, сред които скъпи коли, пари в брой и произведения на изкуството. Това е поредната акция на институцията у нас, след като през декември 2025 г. бе разбита схема за 13 млн. евро с участието на шестима българи.

Офисът на Кьовеши в България разследва злоупотреби за 1,7 млрд. евро 267 висящи разследвания за злоупотреби, нанесли щети за 1,7 млрд. евро разследва офисът на европейската прокуратура в България. Това става ясно от годишния отчет за дейността на ръководената от Лаура Кьовеши институция, огласен вчера. От тези 267 висящи дела новите, т. е.

Разследването е установило, че групата е използвала механизма на т.нар. липсващ търговец. При него фиктивни фирми не внасят дължимия данък, докато следващият дилър по веригата претендира за възстановяване на ДДС. Схемата се възползва от освобождаването от данък при трансгранични сделки между държави членки.

ГДБОП и НАП иззеха десетки коли след акция в луксозни автокъщи Прокуратурата, ГДБОП и НАП атакуваха луксозни автокъщи, иззеха десетки коли и арестуваха хора заради ощетяване на бюджета с милиони. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение. В него се посочва, че на 20. 02. 2025 г.

Основните заподозрени са собственици на автокъщи в Германия. Те са действали като организатори на мрежата в Австрия, Хърватия, Чехия, Италия и Словакия. Автокъщите са използвани и като параван за логистика и реклама на автомобилите. Подобен модел бе засечен и при разбитата през април 2025 г. група за внос на повредени автомобили от САЩ.

Престъпната дейност обхваща периода от 2017 до 2025 г. Разследванията на отделните звена на Европрокуратурата продължават