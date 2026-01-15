Медия без
Излезе класирането за европейски прокурор от България

Комисията по селекцията обсъди кандидатите на закрито заседание

15 Яну. 2026Обновена
Пламен Петков, Михаела Райдовска, Димитър Беличев (от ляво надясно) по време на изслушването вчера.
БГНЕС
Точно както се очакваше и както "Сега" писа вчера, Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков са тримата номинирани за европейски прокурор от България. Това се разбра от съобщение на Министерството на правосъдието, под чиято шапка работи специалната комисия по селекцията, ръководена от заместник-министър Стоян Лазаров.

Вчера комисията препита шестимата явили се кандидати за поста и изглеждаше благосклонна към фаворитите си, които бяха ясни още преди изслушването. Днес беше обявено, че според комисията точно Беличев, Райдовска и Петков са се представили най-убедително и в най-голяма степен отговарят на изискванията за европейски прокурор. Комисията подрежда тримата по азбучен ред. На какво се дължи този извод на комисията остава тайна, тъй като за разлика от изслушването на претендентите, което беше публично, то обсъжданията в комисията текоха при закрити врати.

Имената на тримата са изпратени на министъра на правосъдието Георги Георгиев, който ги внася за одобрение от Министерския съвет. След това трите кандидатури се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат. Очаква се новият мандат да започне в края на юли тази година.

Процедурата по избор тече, докато Теодора Георгиева - настоящият български прокурор в колегиума на ръководената от Лаура Кьовеши европейска прокуратура, е отстранена от длъжност. Причината е, че срещу нея тече дисциплинарно производство. Не е ясно за какво точно се проверява Георгиева. (Припомнете си скандалите около Георгиева тук и тук.)

Димитър Беличев в момента е ръководител на европейските делегирани прокурори в България. Той беше много близък с настоящата европейска прокурорка Теодора Георгиева и очакванията са да я "наследи" в Люксембург.

Михаела Райдовска също е делегиран прокурор в момента. Тя е наблюдаващият прокурор по делото срещу бившия варненски кмет от ГЕРБ Иван Портних. Ако Беличев в действителност бъде избран за европейски прокурор, вероятно Райдовска ще оглави българският офис на институцията.

Пламен Петков е зам.-шеф на Софийската районна прокуратура. През 2021 г. беше кандидат за делегиран европрокурор, но не беше избран. През 2022 г. беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Преди малко повече от година Петков беше изслушан от Прокурорската колегия на ВСС във връзка с проверката за връзки на магистрати с убития Мартин Божанов - Нотариуса. Тогава той потвърди, че Божанов и адвокат Велимир Атанасов са присъствали на коледно парти на СРП през 2021 г.

В процедурата, в която Теодора Георгиева стана европейски прокурор през 2019 г., тя беше класирана заедно със Светлана Шопова и Десислава Пиронева. Като тогава се очакваше Пиронева да заеме поста, но Иван Гешев я направи заместник-главен прокурор. При изслушването вчера тя коментира, че решението тогава да не бъде избрана за европейски прокурор от България е било изцяло политическо. "Знаем, че Министерството определя и изпълнява политики, това имам предвид. Нямам упрек към когото и да било или да правя някакви политически акценти. Всичко тогава беше въпрос на политики", обясни тя.

На въпрос дали е изпращала заявление за прекратяване на участието си в процедурата по избор за европейски прокурор през 2019 г. тя посочи, че това е било по молба на тогавашния главен прокурор Иван Гешев, за да влезе в неговия екип. Напрежение около класирането имаше и в Европейския парламент.

Пред медиите тя коментира изслушването си по процедурата през 2019 г. и каза, че тогава се е изненадала от крайното решение да бъде предпочетен третият кандидат, а не първият или вторият.

