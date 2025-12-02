Кьовеши идва утре в България

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши утре ще е в България. Това потвърдиха за "Сега" от кабинета ѝ. Кьовеши ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев и ще присъства на откриването на новия офис на европейската прокуратура в София, допълват от пресцентъра ѝ.

Те оставят без отговор въпроса на "Сега" дали Кьовеши ще се срещне и с Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор и дали е наясно с определенията на поредица от състави на Върховния касационен съд, че след 21 юли той няма легитимност като такъв.

Очаквайте подробности.