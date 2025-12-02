Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кьовеши идва утре в България

Днес, 11:37
Правосъдният министър Георги Георгиев и Лаура Кьовеши.
Министерство на правосъдието
Правосъдният министър Георги Георгиев и Лаура Кьовеши.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши утре ще е в България. Това потвърдиха за "Сега" от кабинета ѝ. Кьовеши ще се срещне с правосъдния министър Георги Георгиев и ще присъства на откриването на новия офис на европейската прокуратура в София, допълват от пресцентъра ѝ.

Те оставят без отговор въпроса на "Сега" дали Кьовеши ще се срещне и с Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор и дали е наясно с определенията на поредица от състави на Върховния касационен съд, че след 21 юли той няма легитимност като такъв.

Очаквайте подробности. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лаура Кьовеши

Още новини по темата

Европрокуратурата прати Портних на съд за измама с пристанище
01 Дек. 2025

Ясни са четиримата, които се борят за мястото на Лаура Кьовеши
28 Ноем. 2025

Кьовеши разследва висш чиновник в България заради измама със субсидии
21 Ноем. 2025

Съдът върна оправдателна присъда по дело на европрокуратурата
17 Ноем. 2025

Съдът нареди да се гледа дело на Кьовеши за измама за 6 млн. евро
11 Ноем. 2025

Тръгва наддаването за следващия български европрокурор
29 Окт. 2025

Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
22 Окт. 2025

Хората на Кьовеши откриха мидена ферма без миди край нос Емине
20 Окт. 2025

Кьовеши започна процедура по уволнението на българския европрокурор
25 Септ. 2025

Хората на Кьовеши в България внесоха в съда поредно кокошкарско дело
22 Септ. 2025

България прекроява закони заради Кьовеши

06 Септ. 2025

Европари за наноботи в Чехия отивали за влакчета играчки
21 Авг. 2025

Кьовеши: Румъния е плодородна територия за китайската и италианска мафия

01 Авг. 2025

Кьовеши не бърза с разследването срещу българката в екипа си
31 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д