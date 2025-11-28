Ясни са четиримата, които се борят за мястото на Лаура Кьовеши

Четирима са кандидатите за следващ ръководител на Европейската прокуратура, а изслушването им предстои следващата седмица в Брюксел. Това се посочва в съобщение на комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и по бюджетен контрол.

Кьовеши работи в България не само на дребно, но и на тъмно Правосъдието има две основни характеристики. Трябва да е видимо, т. е. обществото да знае, че се е случило, и трябва да е навременно, т. е. бързо. И двете куцат на европейската прокуратурата. Когато тази институция, ръководена от Лаура Кьовеши, заработи на 1 юни 2022 г.

Кандидатите ще отговарят на въпроси, свързани с намеренията им ефективно да разследват и предават на правосъдието извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС независимо, професионално и почтено, се допълва в съобщението. Отбелязва се, че главният прокурор на ЕС работи с мандат от седем години без възможност за подновяване.

Кьовеши арестува трима след акция в България, Полша и Германия По искане на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура и на звеното ѝ в Мюнхен (Германия) са арестувани трима заподозрени при продължаващо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро, свързана с търговията с електронни стоки.

Допуснатите до изслушване са Стефано Кастелани (Италия), Ингрид Машл-Клаузен (Австрия), Андрес Ритер (Германия) и Емилио Улед (Испания). Всички те са прокурори, като Машл-Клаузен и Ритер вече работят за Прокуратурата на ЕС. Досегашният ръководител на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши (Румъния) бе назначена на поста през октомври 2019 г. с решение на ЕП и Съвета на ЕС.

Кьовеши разследва висш чиновник в България заради измама със субсидии В разследване, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) в София (България), Главна дирекция "Национална полиция" извърши няколко претърсвания и изземвания тази седмица, като част от разследване на предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на

Офисът на Кьовеши в България разследва злоупотреби за €1,13 млрд. Българският офис на европейската прокуратурата е отворил 97 разследвания през 2024 г. Щетите по тези дела се изчисляват на €487. 65 млн. Това става ясно от последния годишен доклад на ръководената от Лаура Кьовеши институция.