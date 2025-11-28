Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ясни са четиримата, които се борят за мястото на Лаура Кьовеши

Новият шеф на европейската прокуратура ще е от Италия, Австрия, Германия или Испания

Днес, 15:53
Лаура Кьовеши
БГНЕС/ЕПА
Лаура Кьовеши

Четирима са кандидатите за следващ ръководител на Европейската прокуратура, а изслушването им предстои следващата седмица в Брюксел. Това се посочва в съобщение на комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и по бюджетен контрол.

Кьовеши работи в България не само на дребно, но и на тъмно
Правосъдието има две основни характеристики. Трябва да е видимо, т. е. обществото да знае, че се е случило, и трябва да е навременно, т. е. бързо. И двете куцат на европейската прокуратурата. Когато тази институция, ръководена от Лаура Кьовеши, заработи на 1 юни 2022 г.
СЕГА
17 Февр. 2025

Кандидатите ще отговарят на въпроси, свързани с намеренията им ефективно да разследват и предават на правосъдието извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС независимо, професионално и почтено, се допълва в съобщението. Отбелязва се, че главният прокурор на ЕС работи с мандат от седем години без възможност за подновяване.

Кьовеши арестува трима след акция в България, Полша и Германия
По искане на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура и на звеното ѝ в Мюнхен (Германия) са арестувани трима заподозрени при продължаващо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро, свързана с търговията с електронни стоки.
СЕГА
03 Апр. 2025

Допуснатите до изслушване са Стефано Кастелани (Италия), Ингрид Машл-Клаузен (Австрия), Андрес Ритер (Германия) и Емилио Улед (Испания). Всички те са прокурори, като Машл-Клаузен и Ритер вече работят за Прокуратурата на ЕС. Досегашният ръководител на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши (Румъния) бе назначена на поста през октомври 2019 г. с решение на ЕП и Съвета на ЕС. 

Кьовеши разследва висш чиновник в България заради измама със субсидии
В разследване, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) в София (България), Главна дирекция "Национална полиция" извърши няколко претърсвания и изземвания тази седмица, като част от разследване на предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на
СЕГА
21 Ноем. 2025
Офисът на Кьовеши в България разследва злоупотреби за €1,13 млрд.
Българският офис на европейската прокуратурата е отворил 97 разследвания през 2024 г. Щетите по тези дела се изчисляват на €487. 65 млн. Това става ясно от последния годишен доклад на ръководената от Лаура Кьовеши институция.
СЕГА
03 Март 2025
ПП подават сигнал до Кьовеши заради Пеевски
Продължаваме промяната" подават сигнал до Европейската прокуратура заради твърденията на българския европрокурор Теодора Георгиева, обяви пред журналисти в парламента съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев.   Василев заяви, че копие от сигнала ще бъде подадено и до и. ф.
СЕГА
28 Март 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лаура Кьовеши

Още новини по темата

Кьовеши разследва висш чиновник в България заради измама със субсидии
21 Ноем. 2025

Съдът върна оправдателна присъда по дело на европрокуратурата
17 Ноем. 2025

Съдът нареди да се гледа дело на Кьовеши за измама за 6 млн. евро
11 Ноем. 2025

Тръгва наддаването за следващия български европрокурор
29 Окт. 2025

Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
22 Окт. 2025

Хората на Кьовеши откриха мидена ферма без миди край нос Емине
20 Окт. 2025

Кьовеши започна процедура по уволнението на българския европрокурор
25 Септ. 2025

Хората на Кьовеши в България внесоха в съда поредно кокошкарско дело
22 Септ. 2025

България прекроява закони заради Кьовеши

06 Септ. 2025

Европари за наноботи в Чехия отивали за влакчета играчки
21 Авг. 2025

Кьовеши: Румъния е плодородна територия за китайската и италианска мафия

01 Авг. 2025

Кьовеши не бърза с разследването срещу българката в екипа си
31 Юли 2025

Европрокуратурата разследва измами с луксозни коли и в България
03 Юли 2025

Хората на Кьовеши постигнаха присъда за обществена поръчка в Луковит
02 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д