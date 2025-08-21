Медия без
Европари за наноботи в Чехия отивали за влакчета играчки

Прокуратурата на Кьовеши се похвали с 8-годишна присъда за източване на 5,5 млн. евро

Днес, 10:06
7-годишният мандат на Лаура Кьовеши като европейски главен прокурор изтича на 31 октомври 2026 г.
Илияна Димитрова
7-годишният мандат на Лаура Кьовеши като европейски главен прокурор изтича на 31 октомври 2026 г.

Ръководената от Лаура Кьовеши европейска прокуратура постигна осъдителна присъда в Чехия по дело за измама с евросубсидии за изследвания за наноботи за 5,5 млн. евро и пране на пари. Основният подсъдим получи 8 г. затвор и 7-годишна забрана да заема ръководни постове в търговски дружества. Освен това той ще трябва да плати и обезщетение за нанесените щети. Съдът постанови и конфискация на запорирани активи, включително колекция от 8000 модели на влакчета, които той е купил с 600 000 евро от източените пари, съобщи европейската прокуратура.

Другите двама подсъдими са признати за виновни в подпомагане на измамата и осъдени условно на 3 години затвор с 4-годишен изпитателен срок. Трите компании, замесени в схемата, пък губят запорираните си активи и получават забрана да кандидатстват за бъдещи субсидии. Общата стойност на конфискуваните активи се оценява на 2 млн. евро.

Основният подсъдими, в съучастие с останалите, е подал заявления за научно финансиране без намерение да изпълнява проектите. Съдът установи, че той е представил фалшива документация, за да оправдае грантовете, включително измислени проектни оценки, подправени фактури и договори, както и манипулирани конкурсни процедури. Средствата впоследствие са били изпрани чрез контролирани от него компании.

Съдът прие за доказано, че 17 проекта са били използвани за измамно получаване на финансиране, с щета от около 5,5 млн. евро за бюджета на Чехия и ЕС. Беше разкрит и опит за получаване на допълнителни 5 млн. евро. Съдът заключи още, че паричните потоци са били умишлено прикривани, което ясно показва намерение за пране на престъпни доходи. Голяма част от средствата са били изразходвани за лични нужди и инвестиции, включително за покупка на въпросните 8000 влакчета за около 600 000 евро.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана.

 

И В ГЕРМАНИЯ

Междувременно европейската прокуратура съобщи, че в Берлин са арестувани още двама заподозрени и са иззети активи на стойност 11 млн. евро, включително 13 цистерни с гориво, в рамките на разследване на престъпна организация, заподозряна в измама за 66 млн. евро от неплатен ДДС и укриване на над 137 млн. евро акцизи. През юни в операцията под кодовото име "Вино от вода" бяха арестувани двама души.

Престъпната организация, стояща зад схемата, вероятно е разпространявала т.нар. "дизайнерски горива" - химически модифицирани продукти, предназначени да избегнат облагането, чрез сложна верига от тристранни транзакции с участието на компании в Литва, Латвия и Унгария.

Според събраните доказателства "дизайнерските горива" са влизали на германския пазар през Полша, декларирани фалшиво като смазочни масла. След достигане на Германия продуктите са били преетикетирани и обявявани като дизел, за да се заобиколи данъчното облагане. Тази тактика прекъсва проследимостта на веригата за доставки и прикрива истинската същност и произход на продуктите, обясняват от европрокуратурата.

Оценява се, че незаконната дейност на престъпната организация е причинила загуба от 66 млн. евро неплатен ДДС и над 137 млн. евро акцизи от 2023 г. насам. Няколко от замесените компании изобщо не са плащали ДДС или енергиен данък.

Ключови думи:

Лаура Кьовеши, Европейска прокуратура, ЕППО

