Тръгва наддаването за следващия български европрокурор

ПРБ - пресцентър 6-годишният мандат на българската европрокурорка Теодора Георгиева (вдясно) изтича през юли догодина. През октомври поста си на европейски главен прокурор ще напусне и Лаура Кьовеши. До тях на снимката е Борислав Сарафов, който пък отказва са "сдаде" поста на изпълняващ функциите главен прокурор.

Докато се чака решението дали настоящият български европрокурор Теодора Георгиева ще бъде дисциплинарно уволнена, а проверката срещу нея за евентуални връзки с идеолога на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото, потъна в черна дупка в Софийската градска прокуратура, започва процедурата по търсене на приемник на Георгиева. Това формално няма общо със скандалите около нея, просто мандатът ѝ изтича през юли и България трябва да попълни мястото си в колегиума на европейската прокуратура, разследваща крупните измами и злоупотреби с евросредства.

Правителството възложи днес на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде Комисия по подбора на кандидатите за длъжността, която да предложи три кандидатури.

Регламентът за европейската прокуратура (ЕППО) изисква номинираните кандидати да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение. Освен това те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела.

Според днешното решение на Министерския съвет комисията по подбора ще бъде от седем членове: двама от Министерството на правосъдието (единият от които - ръководител), двама от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, двама от прокурорската, и един представител на Юридическия факултет на СУ. След като кандидатите бъдат допуснати, идва ред на публичното им изслушване. След приключването на подбора министърът на правосъдието ще внесе за одобрение от Министерския съвет излъчените от комисията номинации.

Европейската прокуратура, която е със седалище в Люксембург, започна работата си на 1 юни 2021 г. В момента в нея участват 24 държави членки, всяка от които с по един европейски прокурор. Европрокуратурата се ръководи от европейски главен прокурор, като постът в момента се заема от румънката Лаура Кьовеши. Нейният 7-годишен мандат изтича на 31 октомври 2026 г. и вече тече процедурата за търсенето и на нейния приемник.

Европейските прокурори упражняват надзор върху разследванията и наказателните преследвания и заедно с европейския главен прокурор сформират колегията на ЕППО. Техният мандат е шест години и не подлежи на подновяване. В края на този период Съветът на ЕС може да реши да удължи мандата им най-много с три години.

В началото на 2026 г. Комитетът по подбора ще проведе изслушванията на кандидатите, посочени от държавите, след което кандидатурите ще бъдат представени на Съвета. Той трябва да вземе решение за назначаването на един кандидат от България преди юли 2026 г.