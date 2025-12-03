Медия без
Докато е в София, Кьовеши няма да се срещне със Сарафов

Днес, 12:18
Снимка от 29 май 2024 г. на Борислав Сарафов с Лаура Кьовеши и Теодора Георгиева, българският представител в Европейската прокуратура. По това време Сарафов още беше легитимен главен прокурор, а срещу Георгиева нямаше дисциплинарна процедура.
ПРБ - пресцентър
Докато е днес и утре в София европейският главен прокурор Лаура Кьовеши няма предвидена двустранна среща с Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор. Това отговориха от кабинета на Кьовеши на въпросите на "Сега" за програмата ѝ в София. Както вече е известно по-късно днес Кьовеши ще се срещне с министъра на правосъдието. След срещата не се предвиждат изявления за медиите. 

Утре пък е официалното откриване на новия офис на европейската прокуратура в София. Там тя по всяка вероятност ще се засече със Сарафов. "Тъй като сградата, в която се помещава новият офис, се управлява от прокуратурата на Република България, г-н Сарафов ще присъства на откриването. Не е планирана двустранна среща", обясниха от кабинета на Кьовеши в отговори до "Сега". В тях се казва още, че "не са предвидени други срещи или публични събития".

От кабинета на Кьовеши няма отговор дали европейският главен прокурор е наясно с определенията на поредица от състави на Върховния касационен съд, че след 21 юли Сарафов няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор. Все пак липсата на среща със Сарафов в програмата на Кьовеши може да се тълкува в контекста на легитимността му на поста. По същия начин тя демонстрираше и отношението си към Иван Гешев, без да го коментира в прав текст.

През лятото офисът на Европейската прокуратура в България получи бившата централа на ДПС на столичния бул. "Александър Стамболийски" 45А, след като 3 години по-рано на европейските делегирани прокурори беше дадена друга партийна сграда - тази на ул. "Г. С. Раковски" 134, където се помещаваше СДС. Там обаче се налагаше голям ремонт, който така и не се случи.

Кьовеши е в България, докато срещу българския прокурор в колегиума на европейската прокуратура - Теодора Георгиева, тече дисциплинарна процедура и тя е отстранена от длъжност. В момента текат процедура както за подмяната на Георгиева, чийто мандат изтича през юли догодина, така и на самата Лаура Кьовеши, която трябва да сдаде поста през октомври.

Кьовеши избра България и за първото си посещение през 2021 г., след като европрокуратурата започна да функционира. Идвала е в София и през 2022 г., както и през ноември 2023 г. 

Кьовеши разкри как МВР саботира разследвания на европейската прокуратура
За случай с щети за 70 млн. евро, в който МВР на практика саботира разследване на Европейската прокуратура, разказа в специалното си интервю пред "Сега" европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, която беше на 24-часово посещение в страната. Във въпросния случай първо МВР не са претърсили всички офиси в сградата, както им наредено от прокурори. А след това в продължение на месеци разследващите полицаи не са работили по делото. Кьовеши не каза за кое дело става въпрос, тъй като разследването все още продължава. Тя не отговори дали има действащи или бивши премиери или министри, които се разследват, защото "пред закона всички са равни". На въпрос дали има европейски разследвания, свързани с хора от санкционния списък "Магнитски", Кьовеши отговори, че "не може да потвърди това". "Имаме добри случаи, които са в ход, като за някои от тях вече сме съобщили публично, а за други не можем да съобщим в момента. Но съм сигурна, че резултатите ще дойдат", посочи тя. Във видеото вижте още: - Защо Кьовеши не се срещна днес с и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов дори и само от учтивост, както направи с Гешев преди време; - Дали европейската прокуратура работи по сигнала за корупция срещу българския прокурор в Люксембург Теодора Георгиева; - Има ли проблеми в българския офис на европрокуратурата.
YouTube

 

