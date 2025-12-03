Докато е в София, Кьовеши няма да се срещне със Сарафов

ПРБ - пресцентър Снимка от 29 май 2024 г. на Борислав Сарафов с Лаура Кьовеши и Теодора Георгиева, българският представител в Европейската прокуратура. По това време Сарафов още беше легитимен главен прокурор, а срещу Георгиева нямаше дисциплинарна процедура.

Докато е днес и утре в София европейският главен прокурор Лаура Кьовеши няма предвидена двустранна среща с Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор. Това отговориха от кабинета на Кьовеши на въпросите на "Сега" за програмата ѝ в София. Както вече е известно по-късно днес Кьовеши ще се срещне с министъра на правосъдието. След срещата не се предвиждат изявления за медиите.

Утре пък е официалното откриване на новия офис на европейската прокуратура в София. Там тя по всяка вероятност ще се засече със Сарафов. "Тъй като сградата, в която се помещава новият офис, се управлява от прокуратурата на Република България, г-н Сарафов ще присъства на откриването. Не е планирана двустранна среща", обясниха от кабинета на Кьовеши в отговори до "Сега". В тях се казва още, че "не са предвидени други срещи или публични събития".

От кабинета на Кьовеши няма отговор дали европейският главен прокурор е наясно с определенията на поредица от състави на Върховния касационен съд, че след 21 юли Сарафов няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор. Все пак липсата на среща със Сарафов в програмата на Кьовеши може да се тълкува в контекста на легитимността му на поста. По същия начин тя демонстрираше и отношението си към Иван Гешев, без да го коментира в прав текст.

През лятото офисът на Европейската прокуратура в България получи бившата централа на ДПС на столичния бул. "Александър Стамболийски" 45А, след като 3 години по-рано на европейските делегирани прокурори беше дадена друга партийна сграда - тази на ул. "Г. С. Раковски" 134, където се помещаваше СДС. Там обаче се налагаше голям ремонт, който така и не се случи.

Кьовеши е в България, докато срещу българския прокурор в колегиума на европейската прокуратура - Теодора Георгиева, тече дисциплинарна процедура и тя е отстранена от длъжност. В момента текат процедура както за подмяната на Георгиева, чийто мандат изтича през юли догодина, така и на самата Лаура Кьовеши, която трябва да сдаде поста през октомври.

Кьовеши избра България и за първото си посещение през 2021 г., след като европрокуратурата започна да функционира. Идвала е в София и през 2022 г., както и през ноември 2023 г.