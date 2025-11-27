Спецпрокурорката Талева освети подател на сигнал срещу Сарафов

Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева освети гражданския активист, който подаде сигнала, че Борислав Сарафов извършва престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли. В момента Талева прави лична проверка по сигнала.

В тази връзка тя е пратила до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет искане да получи "заверен препис от заседанието на колегията", проведено на 9 юли 2025 г. Тогава кадровиците решиха, че законът не важи за Сарафов и той може да остане начело на прокуратурата като изпълняващ функциите главен прокурор безкрайно дълго.

Искайки въпросния протокол, който може да бъде открит и на официалния сайт на Висшия съдебен съвет, Талева уточнява, че той ѝ трябва заради сигнал от конкретен гражданин, когото сочи с трите му имена и ЕГН. Освен това прилага и целия сигнал към искането си, с което "Сега" се сдоби от източници от съвета.

Казусът с оставането на Сарафов на поста възниква, защото на 21 януари влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, които не само прекратиха процедурата за избор на титулярен главен прокурор, в която той беше единствен кандидат, но и регламентираха, че постът на главен прокурор и председател на върховен съд не може да бъде заеман временно, от и.ф., за по-дълго от 6 месеца. Обаче Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет някак си изтълкува закона, че това не се отнася за Сарафов, защото той бил заварено положение.

Както "Сега" вече писа в сигнала до Талева се сочи, че "продължаващото узурпиране на длъжността и функциите и. ф. главен прокурор от Сарафов е не просто противозаконно, но и всъщност престъпно". Цитира се и Наказателният кодекс, който казва, че "който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация".

Междувременно редица състави на Върховния касационен съд определиха, че след 21 юли Сарафов няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор. Нито той, нито Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче се впечатлява. А позицията на съда дори даде повод за нападки и обвинения на прокуратурата срещу него.

"След като Борисов Сарафов не е изпълняващ функциите главен прокурор, това означава, че всеки редови прокурор от Софийската градска прокуратура може да образува наказателно производство срещу него и дори да го арестува, примерно по коридорите на Съдебната палата, защото там е най-удобно, за престъпление по член 274, ал. 1 от НК. Призовавам колегите там, ако наистина има истински прокурори, да го направят", коментира неотдавна адвокат Михаил Екимджиев в интервю за "Сега". И допълни, че понеже това престъпление се извършва системно, пред очите на всички, може да бъде извършен граждански арест на Сарафов. Той обясни, че законът допуска, когато пред очите ни се върши престъпление, престъпникът да бъде задържан до неговия арест от легитимните институции.

Законът допуска и граждански арест на Сарафов Това, че министърът на правосъдието Георги Георгиев и премиерът Росен Желязков се появиха на международен форум, редом до Борислав Сарафов, за когото върховн... Законът допуска и граждански арест на Сарафов Това, че министърът на правосъдието Георги Георгиев и премиерът Росен Желязков се появиха на международен форум, редом до Борислав Сарафов, за когото върховн...

БЕЗ ОТГОВОР

В началото на седмицата "Сега" изпрати въпроси до офиса на Талева дали винаги когато иска информация от ВСС във връзка с проверки и досъдебни производства, предоставя три имена и ЕГН на сигналоподателите, дали го прави и когато иска информация от други институции, дружества или физически лица, и защо е необходимо това. Беше потърсен коментар от Талева и дали има ли опасност това разкриване на чувствителна информация да повлияе смразяващо върху други сигналоподатели или върху вече "осветените" такива да бъде оказан натиск или друго въздействие, като се има предвид, че става дума за сигнали срещу главен прокурор и неговите заместници, т.е. оглавяващите една от най-репресивните и безконтролни институции в държавата. Отговори и до днес няма.