Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спецпрокурорката Талева освети подател на сигнал срещу Сарафов

Трите имена, ЕГН и целия сигнал на човека са изпратени във Висшия съдебен съвет

Днес, 06:28
Даниела Талева
БГНЕС
Даниела Талева

Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева освети гражданския активист, който подаде сигнала, че Борислав Сарафов извършва престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли. В момента Талева прави лична проверка по сигнала.

В тази връзка тя е пратила до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет искане да получи "заверен препис от заседанието на колегията", проведено на 9 юли 2025 г. Тогава кадровиците решиха, че законът не важи за Сарафов и той може да остане начело на прокуратурата като изпълняващ функциите главен прокурор безкрайно дълго.

Искайки въпросния протокол, който може да бъде открит и на официалния сайт на Висшия съдебен съвет, Талева уточнява, че той ѝ трябва заради сигнал от конкретен гражданин, когото сочи с трите му имена и ЕГН. Освен това прилага и целия сигнал към искането си, с което "Сега" се сдоби от източници от съвета.  

Казусът с оставането на Сарафов на поста възниква, защото на 21 януари влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, които не само прекратиха процедурата за избор на титулярен главен прокурор, в която той беше единствен кандидат, но и регламентираха, че постът на главен прокурор и председател на върховен съд не може да бъде заеман временно, от и.ф., за по-дълго от 6 месеца. Обаче Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет някак си изтълкува закона, че това не се отнася за Сарафов, защото той бил заварено положение. 

Както "Сега" вече писа в сигнала до Талева се сочи, че "продължаващото узурпиране на длъжността и функциите и. ф. главен прокурор от Сарафов е не просто противозаконно, но и всъщност престъпно". Цитира се и Наказателният кодекс, който казва, че "който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация".

Междувременно редица състави на Върховния касационен съд определиха, че след 21 юли Сарафов няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор. Нито той, нито Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче се впечатлява. А позицията на съда дори даде повод за нападки и обвинения на прокуратурата срещу него.

"След като Борисов Сарафов не е изпълняващ функциите главен прокурор, това означава, че всеки редови прокурор от Софийската градска прокуратура може да образува наказателно производство срещу него и дори да го арестува, примерно по коридорите на Съдебната палата, защото там е най-удобно, за престъпление по член 274, ал. 1 от НК. Призовавам колегите там, ако наистина има истински прокурори, да го направят", коментира неотдавна адвокат Михаил Екимджиев в интервю за "Сега". И допълни, че понеже това престъпление се извършва системно, пред очите на всички, може да бъде извършен граждански арест на Сарафов. Той обясни, че законът допуска, когато пред очите ни се върши престъпление, престъпникът да бъде задържан до неговия арест от легитимните институции.

Законът допуска и граждански арест на Сарафов
Това, че министърът на правосъдието Георги Георгиев и премиерът Росен Желязков се появиха на международен форум, редом до Борислав Сарафов, за когото върховн...
YouTube

БЕЗ ОТГОВОР

В началото на седмицата "Сега" изпрати въпроси до офиса на Талева дали винаги когато иска информация от ВСС във връзка с проверки и досъдебни производства, предоставя три имена и ЕГН на сигналоподателите, дали го прави и когато иска информация от други институции, дружества или физически лица, и защо е необходимо това. Беше потърсен коментар от Талева и дали има ли опасност това разкриване на чувствителна информация да повлияе смразяващо върху други сигналоподатели или върху вече "осветените" такива да бъде оказан натиск или друго въздействие, като се има предвид, че става дума за сигнали срещу главен прокурор и неговите заместници, т.е. оглавяващите една от най-репресивните и безконтролни институции в държавата. Отговори и до днес няма.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Борислав Сарафов, Даниела Талева

Още новини по темата

Сарафов нареди проверка в Плевен заради делото "Сияна"
26 Ноем. 2025

Съдия Мирослава Тодорова е готова да разследва Сарафов
25 Ноем. 2025

Постъпили са 108 сигнала за престъпления на главния прокурор
18 Ноем. 2025

Тече преброяване кой е съгласен да разследва Сарафов
12 Ноем. 2025

Върховен съдия нареди на Талева да провери детайлно сигнал срещу Сарафов
10 Ноем. 2025

Талева едва ли ще довърши разследването на Сарафов по сигнала на БОЕЦ
06 Ноем. 2025

Талева предложи лидерът на БОЕЦ да е защитен свидетел срещу Сарафов

05 Ноем. 2025

БОЕЦ: Талева е образувала досъдебно производство срещу Сарафов
31 Окт. 2025

КС едва сега започва да обсъжда делото "Сарафов"
21 Окт. 2025

Съдът нареди на прокурор Талева да разследва Сарафов
18 Окт. 2025

ВСС бетонира Сарафов за вечен "временен" главен прокурор
16 Окт. 2025

Сарафов нападна съдия по дело, свързано с него и Петьо Еврото
14 Окт. 2025

Веднага се намери нов временен шеф за ВАС
09 Окт. 2025

И парламентът ще се включи в протакането на казуса "Сарафов"
08 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д