Въпросът дали Сарафов узурпира властта виси пред КС

Въпросът за легитимността на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор след 21 юли 2025 г. е поставен пред Конституционния съд от Апелативния съд във Варна, съобщиха от там.

Това се случва заради искане на Сарафов за възобновяване на дело, което е направил след тази дата. Легитимността на Сарафов на поста първо беше оспорена от състави на Върховния касационен съд, които се позоваха на законовите промени от началото на м.г., които ограничиха възможността някой да е изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд до 6 месеца. За Сарафов, когото промени завариха като изпълняващ функциите (такъв е от юни 2023 г.), този срок изтече на 21 юли. Той обаче отказа да сдаде поста и дори влезе в открит конфликт с върховния съд заради произнасянията му. Сарафов стъпва на тълкуването на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, че той е заварен случай, а законът важи от следващия изпълняващ функциите.

Сега, за да реши свое дело, Апелативният съд във Варна иска Конституционният съд да установи противоконституционност на нормата от Закона за съдебната власт или да тълкува действието ѝ във времето спрямо Сарафов. Законът гласи: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите. Парламентът обаче не уреди изрично действието на нормата по отношение на заварените случаи, нито си направи труда да го стори, след като се появи въпросът узурпира ли Сарафов властта.

Апелативните съдии приемат, че няма как да се произнесат по искането на Сарафов, отправено на 20 август м.г., без да имат отговор дали към тази дата той е имал качеството "главен прокурор".

Те обясняват, че има разнопосочна съдебна практика по темата. В случая приложението на разпоредбата от Закона за съдебната власт към заварено положение повдига съмнения за "допустимостта на несъщинско обратно действие на закона, засягане на правната сигурност, отражение върху статута и функционалната стабилност на орган, чиято позиция и функции са конституционно уредени", се посочва в искането на магистратите.

Пресслужбата на Апелативния съд във Варна уточнява, че до края на 2025 г. са постъпили 11 искания за възобновяване на наказателни дела, изготвени след 21 юли 2025 г. от Сарафов или негови заместници.