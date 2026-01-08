Медия без
"Да, БГ": Не може да има честни избори със Сарафов

Днес, 12:35
Борислав Сарафов
Булфото
Борислав Сарафов

От "Да, България" призоваха Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет незабавно да освободи изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, тъй като от партията са на мнение, че не може да има честни избори, докато той е на поста.

Бившият министър на правосъдието и настоящ депутат Надежда Йорданова припомни, че един от призивите на последния протест беше "Сарафов, вън!" и честни избори. "С прокуратура, начело със Сарафов, честни избори не може да има", категорично заяви тя пред репортери. И добави, че трябва да започне разговор за избор на легитимен и достоен ВСС. А пък единият от съпредседателите в "Да, България" Божидар Божанов припомни законопроектите на ПП-ДБ за промени в Изборния кодекс и предупреди, че нито с тази прокуратура, нито с този Изборен кодекс гражданите ще повярват, че може да има честни избори. Според него, ако ситуацията продължи в същия дух, хората по площадите ще бъдат още повече.  

Според Божанов Сарафов е най-голямата "бухалка" на Пеевски, но не е единствената. Божанов повтори, че шефът на антикорупционната комисия Антон Славчев също трябва да бъде освободен. И призова депутатите, които не са се подписали подписката за това, да го направят. 

Другият съпредседател на партията Ивайло Мирчев припомни усилията на ПП-ДБ за това да бъде премахната охраната Делян Пеевски и Бойко Борисов. Засега обаче от обединението виждат единствено саботажни действия от страна на ГЕРБ. Преди коледните и новогодишни празници на извънредното заседание на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с пълно единодушие се гласува на първо четене свалянето на охраната от НСО на Пеевски и Борисов. Ако законопроектът мине и на второ четене в комисията, а след това на две четения в пленарната зала, нито един депутат няма да има право да ползва охрана от НСО. Тази привилегия ще остане само за първите в държавата - премиер, президент и председател на Народното събрание.

