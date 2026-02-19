Кирил Петков се яви лично по делото си срещу Пеевски

БГНЕС Кирил Петков в Софийския градски съд на 19 ноември м.г. Той е подсъдим заради ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.

Софийският районен съд гледа днес гражданското дело, което бившият лидер на ПП Кирил Петков води срещу председателя на ДПС - Ново начало Делян Пеевски - санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция. Искът е за 5000 лв. Петков се яви лично в съда.

Заседанието започна с изслушване на експертизи. Имаше конферентна връзка с Районния съд във Варна, тъй като взета от Петков кръв е изпратена на изследване в морския град,

Свидетели от страната Петков са бившите депутатки от ПП Елена Кузмова и Мирослава Петрова, а Пеевски е избрал да бъде защитаван от двама настоящи депутати от парламентарната си група - Халил Летиков и Байрам Байрам.

Известно е, че по искане на Пеевски на Петков е назначена комплексна психиатрична и психологична експертиза.

Още през декември 2024 г. Петков се закани да заведе дело срещу Пеевски и Делян Добрев от ГЕРБ заради внушенията им, че е бил е бил под въздействието на наркотици, когато е разпоредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Процес срещу Добрев не беше заведен, но пък Петков се похвали във Фейсбук миналия април, че съди Пеевски.

"Тройният тест за наркотици (кръв, урина и коса), който дава най-дългия възможен период и доказва, че не съм употребявал подобни субстанции, излезе с абсолютно отрицателни резултати от ВМА", съобщи в началото на м.г. Петков.

"Браво на Кирил Петков! Не е вземал наркотици в последните 4 месеца (ако повярваме на теста, направен при семейния приятел на промяната във ВМА). Тоест от 5.09.2024 година, Кирил Петков е чист. Каква информация ни дава този тест за 17.03.2022 г. (преди почти 3 години)? Абсолютно никаква!", така отговори Делян Добрев тогава.

Когато първоначално Петков заяви намерението си да съди Пеевски и Добрев, санкционираният за корупция лидер на ДПС коментира, че "единственото, което препоръчвам е с един наркоман да не се занимава цялата държава вече. Да го пратят в комуна да се лекува. Жалка история".