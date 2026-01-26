Медия без
Денков: И Кирил Петков няма да е в листите на ПП за изборите

Днес, 09:46
Асен Василев, Николай Денков и Кирил Петков вече няма да са заедно в листите на ПП-ДБ
БГНЕС
Асен Василев, Николай Денков и Кирил Петков вече няма да са заедно в листите на ПП-ДБ

Кирил Петков няма да бъде в листите на "Продължаваме промяната" за предсрочните парламентарни избори. Той не е изразил желание да участва.  Това заяви зам.-председателят на ПП Николай Денков по БНТ. Както вече е известно, в листите няма да бъдат още Лена Бориславова, Даниел Лорер и Явор Божанков.

"Продължаваме Промяната" подготвя рамка за предсрочния вот, подреждането на листите и условията за партньорство с "Демократична България", обясни Денков. В събота формацията даде мандат на ръководството за преговори и подписване на коалиционно споразумение с Демократична България с три предварителни условия. Те са - да се запази съотношението и разпределението на членовете на СИК и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г.; да не се допускат в листите кандидат-депутати, изключени от някоя от партиите в коалицията; и да се привлекат за кандидати за народни представители личности от гражданското общество и младежи от протестите.

Денков подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията. "Тези хора са взели свое решение, като не са се съобразили с изискванията на устава на "Продължаваме Промяната". Това не е политика на "Демократична България", а на коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България". Ако искаме да работим заедно, ние уважаваме съображенията на партньорите си и очакваме същото към нас. Те също имат изключени свои бивши членове и не сме канили никого от тях в нашите листи", каза още той.

Ако тези принципи не бъдат спазени, това би поставило коалицията под въпрос.

По темата за евентуално общо политическо бъдеще с проект, свързван с президента Румен Радев, Денков посочи, че това е различен тип разговор. "Когато става дума за други политически участници, въпросът е какви са приоритетите за България и как ще бъдат реализирани. Нашата котва в тази сложна международна обстановка е Европа. Искаме модерна България – с модерно образование, здравеопазване, високи доходи и конкурентна икономика", смята той.

По думите му, отговорът дали това може да бъде обща визия с Румен Радев зависи от самия президент: "Той все още не е казал какви са неговите приоритети, с кои хора ще ги реализира и как си представя бъдещето на България."

