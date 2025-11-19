Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова

Прокуратурата протестира оправдателната присъда на народния предствител от ПП-ДБ Лена Бориславова по делото, по която тя е обвинена за документни престъпление по т.нар. казус "Корал". Държавното обвинение не се задоволи да каже само, че протестира и пусна предълго съобщение, в което обясни, че тъй като мотивите на съда да оправдае Бориславова все още не са ясни, то обещава още по-дълги аргументи за протест.

"Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Лена Бориславова за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на тях са положени от членове на Сдружение „Да запазим Корал“", пише държавното обвинение.

Прокуратурата обяснява, че народния представител е привлечена към наказателна отговорност а това, че на 13.05.2021 г. около 01,55 часа пред длъжностно лице при Агенция по вписванията в гр. София съзнателно се ползвала от неистински частни документи. Сред тях са декларация по закон, списък на всички членове на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“ към 06 май 2021 г., протокол относно разлепване на покана за свикване на Общо събрание на „Да запазим Корал“ Сдружение от дата 20.04.2021 г., покана за свикване на Общо събрание, Протокол от Общо събрание. На въпросните документи , на които е бил придаден вид, че подписите на документите са положени от Атанас Русев. - председател на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“ и от член на сдружението, а действително не били положени от тях. Бориславова се е ползвала и от пълномощно, с което е упълномощена самата тя, на което бил придаден вид, че подписът на документа е положен от Русев, а действително не бил положен от него, твърди прокуратурата.

На 14.05.2021 г. около 11,45 часа пред длъжностно лице при Агенция по вписванията депутатът, съзнателно се ползвала от неистинските документи.

Тя е обвинена, че съзнателно се е ползвала от неистинските документи, като те са употребени за да се докаже, че е прекратено правното отношение между Кирил Петков и Сдружение „Да запазим Корал“, като от нея не може да се търси наказателна отговорност за съставянето на документите.

По случая е водено досъдебно производство. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани множество свидетели. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

На 18.11.2025 г. състав на Софийски районен съд постанови оправдателна присъда спрямо Бориславова. Наблюдаващият прокурор не е съгласен с постановената присъда и намира за безспорно доказано деянието, вината и авторството на подсъдимата и продължава да поддържа обвинението спрямо нея, пишат от държавното обвинение.

В протестът се посочва, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис и че не би следвало притежателят да позволява ползването му да е обществено достъпно. Освен това в обясненията си пред съдебния състав подсъдимата не посочва никакви конкретни данни относно евентуално неправомерно ползване на електронния ѝ подпис, както и никакви данни да е сезирала за такова деяние съответните компетентни органи и доставчика на електронния подпис, твърди прокуратурата и добавя, че "предвид факта, че в съдебната зала не станаха ясни мотивите за определената присъда, наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, щом съставът на съда съобщи мотивите за решението си".