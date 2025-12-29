От днес - нова минимална заплата, но стари прагове за осигуровки

От днес най-ниското трудово възнаграждение в България е 620,20 евро. Това е и един от много малко параметри, които се променят с новата година, тъй като тя е поредната без действащи бюджетни закони. Здравните и социалните осигуровки остават без промяна, както и данъците.

Минималният осигурителен праг за самоосигуряващите се, земеделските стопани и тютюнопроизводителите остава на миналогодишното ниво, т.е. колкото старата минимална заплата - 550,66 евро. Минималните осигурителни доходи по икономически дейности и професии също остават на старите си нива, които почти за всички позиции са 550,66 евро. Тъй като всички с изключение на самоосигуряващите се обаче трябва да внасят осигуровки върху реално получаваната сума, то на практика за работещите на трудов или служебен договор минимумът става 620,20 евро.

Липсата на бюджет е добра новина за хората, които се осигуряват на максимален осигурителен доход - той остава на миналогодишното си ниво, или 2111,64 евро.

След опита на управляващите силово да наложат безпрецедентно увеличение на осигуровки, годината започва със старите проценти. Така вноската за пенсия ще е 19,8% за родените преди 1960 г. и 14,8% за родените след 1959 г., ако се осигуряват за втора пенсия. За родените преди 1960 г. личната осигуровка остава 8,78%, а за работодателите - от 11,02%. За родените след 1959 г. личната осигуровка остава 6,58%, а тази за работодателя - 8,22%.

Във фризера остават обезщетенията, изплащани от Националния осигурителен институт. Минималното дневно обезщетение за безработица ще е 9,21 евро, а максималното – 54,78 евро. Обезщетението за втората година на майчинството остава 398,81 евро, а процентът от него за предсрочно връщане на работа - 50%.

От днес минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 322,37 евро, а социалната за старост - 170,51 евро. Максималната пенсия е 1738,40 евро. Очакваното осъвременяване на пенсиите от 1 юли е между 7 и 8%, но при липса на бюджет и правителство, нещата са твърде неясни на този етап.

ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

През 2026 г. жените ще се пенсионират на 62 г. и 6 м. при 36 г. и 10 м. стаж, а мъжете - на 64 г. и 9 м. при 39 г. и 10 м. стаж.

ЕВРО

От днес, както се вижда и в посочените по-горе суми, пенсиите, паричните помощи и обезщетения от НОИ се превалутират автоматично в евро, като няма нужда възрастните да сменят банковите си карти, валутата им, да посещават НОИ, пощите и т.н. Закръгляването на сумата в евро е направено в полза на гражданите, като така те ще получат допълнително около 400 000 евро. Припомняме, че официалният курс е 1 евро = 1,95583 лева. Още от днес при теглене от банкомат, хората ще получават суми в евро.

ОТКУПУВАНЕ НА СТАЖ

Хората, които имат нужда да купят стаж за пенсия, ще плащат по миналогодишни цени до приемането на нов бюджет на държавното обществено осигуряване. Сумите са обвързани с минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, а той остава на миналогодишното си ниво до нов бюджет - 550,66 евро. Месечната сума за внасяне е равна на процента, определен за фонд "Пенсии" за родените преди 1 януари 1960 г., върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, т.е. 19,8% върху 550,66 евро, или 109,03 евро. Сумата за 1 година е 1308,36 евро за една година.

Има две възможности за откупуване на стаж. Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж.

