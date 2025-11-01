Гуцанов: Около 8% ще е осъвременяването на пенсиите

Пенсиите ще бъдат осъвременени толкова, колкото процента покаже швейцарското правило – някъде около 8%. Това съобщи днес социалният министър Борислав Гуцанов преди заседанието на надзорния съвет на НОИ, където бе разгледан ревизираният бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г. По думите му какъв ще е точният процент ще стане ясно през първата или втората седмица на следващата календарна година.

В ревизирания проект е новата минимална заплата и повишеното обезщетение за втората година на майчинството, потвърди Гуцанов. Сумата е тази, която трябваше да бъде според Кодекса на труда - 620,20 евро или 1213 лв. Първоначално кабинетът смяташе да увеличи с по-малко най-ниското възнаграждение и то да е 605 евро, въпреки че за него има формула в КТ. През втората година на детето майката ще получава 460,17 евро при 398,81 евро сега, или повишението ще е от 780 до 900 лв. Увеличава се и процентът от обезщетението, което ще се дава като стимул заедно със заплатата, ако майката се върне на работа - от 50 на 75%.

Засега е ясно обаче, че увеличението на осигуровките остава два процентни пункта, или над 10%. „Малко под 25 милиарда лева са средствата, които отиват за пенсии“, уточни Гуцанов. „Една голяма сума – малко над 11 милиарда лева, идват пряко от бюджета“, заяви Гуцанов. Министерството на финансите вижда, че тези средства не достигат и е преценило, че това е правилното повишаване в момента, каза той. Миналата седмица Бойко Борисов каза, че се правят "последни изчисления", с което остави вратичка за по-малко увеличение, но това явно няма да се случи.

ЗАБРАВЕНО ОБЕЩАНИЕ

Ненавременното обещание на премиера Росен Желязков за увеличение на процента от пенсията, който се дава като вдовишка добавка, е забравено. Такава промяна липсва в проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване, който бе утвърден от надзорния съвет на НОИ. В приветствието си за Международния ден на възрастните хора, който се чества на 1 октомври, премиерът Желязков обяви: "Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%". Новината беше изненадваща, защото вдовишката добавка бе увеличена от 26,5 на 30% от 1 юли 2024 г. Преди това дълги години не беше пипана като процент. Тя обаче расте ежегодно, защото се осъвременява по швейцарското правило. Именно поради това вдигането на процента не се очакваше - това би означавало повишение по две линии.

По последни данни на НОИ, към 30 юни 2025 г. вдовишки добавки получават 664 426 пенсионери. Според Кодекса за социално осигуряване пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Тя не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.