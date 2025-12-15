Един от полицейската ОПГ припадна в съда, а друг опита да се самоубие в ареста

Окръжният съд в Ловеч не уважи жалбата на началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов срещу 72-часовата мярка за задържане под стража. Той е един от седмината обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч.

В съдебната зала окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, каза, че едно лице се задържа за 72 часа, за да се осигури присъствието му в съдебна зала при разглеждане на мярката му за неотклонение. Вълков допълни, че съдия от Софийски районен съд не е уважил подобно искане, засягащо 24-часовата мярка за задържане. Той каза още, че един от седмината задържани е направил опит за самоубийство в ареста, предава БТА.

Адвокат Мартин Кантарев поиска от съда да отмени като неправилно и незаконосъобразно задържането до 72 часа на подзащитния му.

Двайсетина минути след началото на съдебното заседание Пламен Максимов припадна в залата, което наложи прекъсването му за кратко. Беше извикана спешна помощ, но той успя да се свести и заседанието продължи. Обвиняемият беше прегледан по-късно от медици.

Определението на Окръжния съд в Ловеч може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново. Ако това се случи, делото се насрочва за 23 декември, обяви съдия Васил Анастасов. Пред журналисти адвокатът на Максимов – Мартин Кантарев, обяви, че ще обжалва.

"Считам, че с неговия арест и с неговото задържане се преследва някаква политическа цел, заяви още защитникът. „Незнайно защо е задържан от Окръжна прокуратура – Ловеч, след като се твърди, че е извършил престъпление на територията на София. Нелогично е предположението на прокуратурата, че подопечният ми в качеството му на началник на Пето Районно може да е участник в организирана престъпна група, свързана с разпространението на наркотици на територията на цялата страна“, добави Кантарев.

За Максимов предстои съдът да разгледа отделно и искането на прокуратурата за постоянния му арест. Това предстои и за останалите 6 от групата.

Часове по-рано стана ясно, че трима служители на МВР, сред които и шефът на централното Пето РПУ в София, са арестувани като част от организирана престъпна група (ОПГ), която е извършвала тежки умишлени престъпления, включително палеж, подкупи и наркоразпространение. Това бе обявено на брифинг на окръжния прокурор на Ловеч Валентин Вълков, зам.-директора на ГДБОП Емил Борисов, комисар Петър Петров, заместник-директор на “Вътрешна сигурност”-МВР, и директора на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Другите двама от МВР са служители от Пето РПУ - мъж с 13 години опит и жена с 5 години работа в системата. Един от служителите на МВР е и един от ръководителите на ОПГ, обяви прокурор Вълков, но отказа да каже кой точно от полицаите е бил на върха.

Прокурорът разказа, че преди 5 месеца е тръгнало досъдебно производство за тежко криминално престъпление в Ловешка област. Ставало въпрос за умишлен палеж на административна сграда, при който е изгоряла и кола. След това започнало и разплитането на мрежата и установяване на организираната престъпна група. Така се стигнало и до участието на столични полицаи в групата. Започнало е разследване, по което са работили ГДБОП и Вътрешна сигурност на МВР.

Групата е действала от около година и половина в София и Ловеч. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

Прокурор Вълков добави, че в хода на разследването е възможно да бъдат повдигнати обвинения и на други хора.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа и предстои съдът в Ловеч да разгледа мерките им за неотклонение.

Единият от задържаните е началник на столичното Пето РУ, каза директорът на СДВР Любомир Николов. "Изпратил съм предложение до министъра за отстраняване на всички служители, които са с повдигнати обвинения," добави Николов. Временно началник на Пето районно ще бъде комисар Илия Кузманов.

Окръжният прокурор на Ловеч уточни, че останалите трима обвиняеми са познати на органите на реда по линия на наркотиците. Той добави, че има открити прекурсори при акцията, както и съоръжения във връзка с наркотиците.

В началото на 2025 г. са получени информации във „Вътрешна сигурност“, след което е започнала работа по случая. "Една от информациите идва от полицейски служител", обясни Петър Петров, зам.-директор на „Вътрешна сигурност“ - МВР.