Срина се системата за актове и глоби на МВР

Системата на МВР, по която се проверява за актове и глоби, както и се плащат наложени санкции, се срина. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното министерство.

"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) в момента не работи", пишат от МВР. Оттам добавят, че са недостъпни и предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР.

От вътрешното министерство се извиняват за причиненото неудобство.