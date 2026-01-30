МВР обяви национална операция срещу нарушенията на пътя

Илияна Кирилова Последните дни са белязани от много тежки катастрофи и много жертви на пътя

МВР прави национална операция срещу нарушенията на пътя, като вади всички камери за скорост, пуска и жандармерия и на практика ще проверява и ще следи за всичко. Това се разбира от официално съобщение на вътрешното министерство.

"Специализираната операция на „Пътна полиция“ при ГДНП е част от предприетите мерки по основния приоритет на Министерството на вътрешните работи - ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. Тя се провежда съвместно със служители на областните дирекции на МВР. Максимален брой служители с полицейски правомощия ще бъдат ангажирани за непосредственото изпълнение на дейности по контрол на пътното движение чрез видимо присъствие", се посочва в него.

Обявено е, че в контрола извън населените места ще бъдат включени и служители на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", както и на звената „Териториално обслужване“ и „Патрулно-постова дейност“ по места.

Всички участници в операцията ще следят за:

- за неправилно извършване на маневри и неосигуряване на предимство

- за неспазване на пътните знаци и маркировката, както и за спазване на въведените в конкретния контролиран пътен участък ограничения;

- за агресивно поведение спрямо останалите участници в движението

- за движение на превозните средства по участъци от републиканската пътна мрежа, за които е въведена забрана за движение

- неизползване на обезопасителни колани, предпазни каски и системи за обезопасяване на деца

- за нарушения на скоростните режими, като бъдат включени всички автоматизирани технически средства за контрол на скоростта

- за недопускане управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

Засилен ще е контролът и върху товарния трафик.

Обичайно МВР прави подобни национални операции след голяма концентрация на тежки катастрофи с много загинали, както и да си развърже ръцете и да може да спира всеки за проверка, а не само при извършено нарушение.