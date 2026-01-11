Медия без
Франция вече наказва със затвор превишена скорост

Наказанието се налага при 50 и повече км/ч превишение, а заедно с него има конфискация и глоба от 3 750 евро

11 Яну. 2026

Считано от 29 декември 2025 г. управлението на МПС със скорост равна или по-голяма от 50 км/ч от разрешената за съответния пътен участък се счита за престъпление във Франция, за което е предвидено наказание до 3 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 3750 евро с вписване на осъждането в свидетелството за съдимост. Това предупреждава в официално съобщение българското МВР.

Предвидени са и съпътстващи наказателни мерки: възможност за отнемане на автомобила, с който е извършено нарушението; отнемане на СУМПС за период от 3 и повече години; забрана за управление на определен тип автомобили за период от 5 и повече години; задължение за преминаване на курс за собствена сметка за повишаване на чувствителността към пътната безопасност и отнемане на точки.

До 29 декември 2025 г. подобен престъпен състав на деянието и наказание във Франция е бил предвиден само в случай на рецидив. С направените нови изменения, в случай на рецидив  е предвидено наказание - до 6 месеца лишаване от свобода, 7500 евро глоба, задължително отнемане на автомобила, отнемане на СУМПС до 5 години.

Ако подобни мерки се вземат в България, то затворите ще се запълнят много бързо като се има предвид, че годишно има над 1 млн.фиша за превишена скорост, от които най-малко 50-100 000 са за превишаване от 50 и повече км/ч.

