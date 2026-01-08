Медия без
Париж и Москва размениха руски баскетболист за френски политолог

Днес, 17:00
Даниил Касаткин е бил арестуван във Франция по искане на САЩ

Руският баскетболист Даниил Касаткин беше разменен за осъдения в Русия френски политолог Лоран Винатие (признат от руското Министерство на правосъдието за „чуждестранен агент“), съобщи ФСБ.

„Съд във Франция одобри решението за екстрадиция на Касаткин в САЩ, но министър-председателят не го подписа. Благодарение на упоритата работа на адвокатите Даниил Касаткин беше освободен от затвора тази нощ и излезе на свобода, качен беше на самолет и вече е кацнал в Москва“, разказа по-рано пред РИА Новости адвокатът на Касаткин Фредерик Бело.

Касаткин беше задържан на 21 юни 2025 г. на парижкото летище „Шарл де Гол“ по искане на САЩ, които го подозираха в участие в хакерска мрежа, използвала програми за изнудване (ransomware) срещу американски компании и федерални институции в периода 2020–2022 г.

На 29 октомври парижки съд взе решение за екстрадицията на Касаткин в САЩ по искане на американските власти. В САЩ го заплашваше наказание до 25 години лишаване от свобода по обвинения в компютърни измами. Самият Касаткин отрича всички обвинения срещу него.

Касаткин е играл в Единната лига ВТБ за отбора МБА-МАИ и два пъти е ставал бронзов медалист в Купата на Русия (през 2023 и 2025 г.).

Винатие през есента на 2024 г. беше осъден на три години затвор за събиране на данни за военната дейност на Русия и за укриване от задълженията си като „чуждестранен агент“. През август тази година французинът стана и обвиняем по разследване за шпионаж.

По време на „Пряката линия“ с президента Владимир Путин на 19 декември журналистът от френския канал TF1 Жером Гаро съобщи, че неговият колега Винатие вече изтърпява присъда в Русия, а сега се решава въпросът по ново обвинение. В отговор Путин заяви, че не е чувал за него, но обеща да се запознае със случая, ако законът позволява. Няколко дни по-късно прессекретарят на президента Дмитрий Песков съобщи за контакти между Русия и Франция по делото на Винатие.

 

Ключови думи:

Франция, Русия, Даниил Касаткин, Лоран Винатие

