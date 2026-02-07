Медия без
Франция и Румъния разбиха голям
канал за пране на пари от наркотици

Днес, 09:36
Във вторник са обискирани 20 адреса
МВР
Прокуратурата за борба с организираната престъпност във Франция съобщи снощи, че е повдигнала обвинения на четири лица и тече процедура по екстрадиция на други четирима заподозрени от Румъния след разбиването на голяма мрежа за пране на пари, предаде агенция Франс прес. Информацията е цитирана и от водещи румънски медии.

В прессъобщение на прокуратурата, цитирано от АФП, се посочва, че сумите, "изпирани" от международната мрежа, произхождали предимно от трафик на наркотици. Смята се, че престъпната дейност се е осъществявала от 2019 г., а „изпраната“ сума възлиза на над 300 милиона евро.

Съдебните власти в Румъния и във Франция са осъществили във вторник мащабна координирана акция, при която са обискирани около 20 адреса. Четирима заподозрени са арестувани в Румъния, а девет – във Франция.

Във Франция са повдигнати обвинения на четирима заподозрени, а за арестуваните в Румъния тече процедура по екстрадиция.

По време на акцията са открити над 200 000 евро в брой, а съдът е наложил запор на голям брой автомибили, бижута и на банкови сметки на стойност близо 220 000 евро.

