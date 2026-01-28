Пламна луксозен хотел в Куршевел

Голям пожар избухна в луксозен 5-звезден хотел във френския алпийски ски курорт Куршевел. Евакуирани са били 270 души, няма съобщения за жертви или пострадали.
Пламъците са тръгнали около 19:00 ч. снощи от тавана на хотел "Гран Алп" и са обхванали и долните етажи, съобщи департаментът Савоя на официалния си сайт. На място са били изпратени над 130 пожарникари и множество противопожарни коли.
"Огънят, чийто произход засега остава неопределен, се разпространяваше през покрива със значителен риск да премине към съседни сгради - заяви подполковник Еманюел Вио от противопожарната и спасителна служба на Савоя (SDIS). - Към момента няма жертви, от управата на хотела ни увериха, че всички са в безопасност".
Съседният хотел "Ле Лана", в който е имало 200 гости, тази сутрин също е бил евакуиран заради риска от разпространение на пожара. Всички изведени от двата хотела - и персонал и гости, са настанени в други хотели в Куршевел.
Мерките за безопасност в региона са засилени след пожара в заведение в швейцарския алпийски ски курорт Кран Монтана, при който в новогодишната нощ загинаха 40 души, много от които тийнейджъри, а над 100 бяха ранени.