Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пламна луксозен хотел в Куршевел

Няма съобщения за жертви, стотици са евакуирани от засегнатия "Гран Алп" и от съседния "Ле Лана"

Днес, 12:00
Пожарникари се борят с огъня по горните етажи на "Гран Алп"
Туитър
Пожарникари се борят с огъня по горните етажи на "Гран Алп"

Голям пожар избухна в луксозен 5-звезден хотел във френския алпийски ски курорт Куршевел. Евакуирани са били 270 души, няма съобщения за жертви или пострадали.

Пламъците са тръгнали около 19:00 ч. снощи от тавана на хотел "Гран Алп" и са обхванали и долните етажи, съобщи департаментът Савоя на официалния си сайт. На място са били изпратени над 130 пожарникари и множество противопожарни коли. 

"Огънят, чийто произход засега остава неопределен, се разпространяваше през покрива със значителен риск да премине към съседни сгради -  заяви подполковник Еманюел Вио от противопожарната и спасителна служба на Савоя (SDIS). - Към момента няма жертви, от управата на хотела ни увериха, че всички са в безопасност".

Съседният хотел "Ле Лана", в който е имало 200 гости, тази сутрин също е бил евакуиран заради риска от разпространение на пожара. Всички изведени от двата хотела - и персонал и гости, са настанени в други хотели в Куршевел.

Мерките за безопасност в региона са засилени след пожара в заведение в швейцарския алпийски ски курорт Кран Монтана, при който в новогодишната нощ загинаха 40 души, много от които тийнейджъри, а над 100 бяха ранени.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пожар, Франция, хотел

Още новини по темата

Франция забранява социалните мрежи до 15-годишна възраст
27 Яну. 2026

Две дечица изгоряха при пожар във врачанско село

25 Яну. 2026

Автобус от Добрич за Измир изгоря след "Капитан Андреево"
25 Яну. 2026

Двете деца от пожара в София са в особено тежко състояние

24 Яну. 2026

Пламна варненският атракционен комплекс "Фанагория"

20 Яну. 2026

Шефът на пожарната: Не се поддавайте на паниката при пожар
19 Яну. 2026

Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в София
16 Яну. 2026

Два луксозни джипа на едно семейство са умишлено опожарени
12 Яну. 2026

Франция вече наказва със затвор превишена скорост
11 Яну. 2026

Париж и Москва размениха руски баскетболист за френски политолог
08 Яну. 2026

Склад за фотоволтаици пламна в Хасково
05 Яну. 2026

Банкноти с нафталин изгоряха в банков клон в Горна Оряховица
24 Дек. 2025

Париж може да размрази контактите с Москва
21 Дек. 2025

FT: Франция взриви споразумението за руските активи
21 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?