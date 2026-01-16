Майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в София

Майка и двете ѝ дъщери загинаха, а един човек бе ранен при пожар в столичния квартал „Свобода“. По информация на СДВР пострадалият е откаран в спешното отделение на „Пирогов“.

Жертвите са 74-годишна жена и двете ѝ дъщери - на 51 и 46 години, съобщиха от пожарната. Трите са загинали от вдишването на дима. Те не са живеели в апартамента, в който възниква пожарът. Огънят е бил в апартамент на втория етаж. Собственикът на това жилище е отворил вратата, за да избяга навън и да се спаси. Трите жени, които са живеели в апартамент на четвъртия етаж са загинали от обгазяването от дима, категорични са пожарникарите. Телата им са открити на стълбищната площадка.

Сигналът за пожар в жилищен блок е подаден в 03:05 ч. тази сутрин.

Всички живеещи са били временно евакуирани и няма опасност за тях. Едно семейство е настанено в кризисен център. Семейство с бебе е било прегледано след обгазяването.

Към момента се знае, че не става дума за палеж, но причините се установяват. Пожарът е овладян.

След получаването на сигнала, от пожарната са се отзовали на място, обясни Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община пред БНТ. "Полицейските сили са били първи на място. Видя ли са силно задимяване на входа, след което с колегите от пожарната и наш екип са предприели евакуация на хората, които са били в опасност от задимяването и пожара на втория етаж. Загиналото семейство е от 4 етаж. Когато тръгва пожарът, собственикът на жилището тръгва към първия етаж, оставя вратата отворена, което е позволило димът да влезе на стълбището", разказа още Димитров.

"Изпратихме три екипа, при пристигане заварват горящ апартамент на втория етаж. Започва се издирване на хора по стълбищната клетка с цел евакуация, както и по апартаментите", обясни човек от пожарната. Той уточни, че загиналото семейство е живеело на четвъртия етаж.

Обитателят на апартамента, от който е тръгнал пожарът, е напуснал жилището сам. По негови думи пред пожарникарите, той се събудил, усетил миризма на дим, опитал се да гаси, но е преценил, че не може да се справи, и е избягал навън, оставяйки вратата отворена, което задимява стълбището. Той твърди, че намира горяща стая, силно задимена, не знае какво се е случило.

Лаптоп и телефон са се зареждали в стаята, от която е тръгнал пожарът, разказа пред медиите жена, живееща в блока. Добринка Костова се позова на разказа на съседа ѝ, в чийто апартамент е станал пожарът. Костова живее в същия вход. Тя допълни, че мъжът се е опитал да загаси пожара, но неуспешно.

"Познавах загиналите, майка и двете ѝ дъщери. Майката дойде от Видин, защото там се е отоплявала на дърва, а тук има парно. Те живееха на петия етаж. Пожарникарите са ги намерили по стълбището. Едната е стигнала до втория етаж, но е паднала и си е ударила главата", добави Костова. По думите ѝ от втория до петия етаж всичко е било в пушек и огън. Тя добави, че семейство с бебе са се евакуирали на тераса от другата страна на блока, където е имало по-малко пушек.

"Все още се усеща силно дим във входа. От третия етаж нагоре няма парно, но днес трябва да го оправят", каза още тя.

"Има щети по дограмата на по-горните етажи. Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората могат да се приберат по домовете си тази нощ, обяви пред БТА Тодор Филипов", командир на пожарникарен екип.

По-късно през деня и шефът на СДВР Любомир Николов лансира версията, че пожара е тръгнал от зарядно. Според него проблемът не е бил в елетричекста мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено в нея. Загиналите жени при пожара в ж.к. „Свобода“ в София са се задушили, тъй като са се евакуирали сами, преди да пристигнат екипите на пожарната, добави Николов пред медиите.