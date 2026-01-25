Две дечица изгоряха при пожар във врачанско село

Две малки деца близнаци, са загинали в пожар в къща във врачанското село Липница. Това съобщи пред bTV кметът на селото Румен Шопов.

Около 15:00 ч. къща в ромската махала е била обхваната от силни пламъци. В нея са живеели 6 деца, за които се грижела гледачка, наета от двамата родители, които от няколко години работят в Германия.

Възрастен съсед забелязал пламъците и успял да изведе по-големите деца навън. Но в следващ момент покривът на къщата е рухнал и вътре са останали двете най-малки деца - близнаците, които следващата седмица е трябвало да навършат 2 г.

Бавачката не е била в къщата по това време. Пристигнала е малко по-късно и е разпитана от полицията къде се е намирала.

Сигналът за пожара е подаден около 16:00 ч. и на мястото са пристигнали 3 противопожарни автомобила и полицейски екипи, които незабавно започнали спасителна операция. Огнеборците са успели да извадят напълно овъгленото тяло на едното дете. Другото все още не е открито, защото не са разчистени отломките от рухналия покрив.

Няколко часа след пожара пожарникарите все още са на терен, тъй останките още тлеят. Затова и криминалисти не могат да влязат и да започнат разследване на инцидента. По първоначални индикации причината са пламнали сажди в комина, от които огънят се е прехвърлил върху покривната конструкция.