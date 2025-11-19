Медия без
Пожар изпепели автобуси в Костинброд

Днес, 08:08
Не се изключва палежът да е умишлен
БНТ
Не се изключва палежът да е умишлен

Пожар пламна в базата на дружество "Общински превози - Костинброд" тази нощ, съобщи БНТ. 
Напълно са изгорели два буса, два леки автомобила и 5 автобуса, сред които един ученически. Пожарът е плъзнал и към халето на базата, но екипите на пожарната в Костинброд са успели да потушат пламъците преди да се стигне до по-сериозни щети. Към момента се извършват огледи на място и се работи по установяване причините за инцидента.

Директорът на Общински превози - Костинброд Михаил Гьошев каза в "Денят започва", че не се изключва и версията за умишлен палеж. Ще се наложи да наемат автобуси, за да могат да бъдат извозени всички хора.

 

