Би Ти Ви Гъст дим покри района на Несебър

18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора. Той избухна около 15 часа днес и обхвана вилната зона в местността "7-ми километър".

Няма пострадали хора. Обявено е частично бедствено положение. Към момента пожарът е овладян.

Огънят се разпространил бързо заради високите температури и силния вятър, което наложи да бъде задействана системата BG ALERT.

В гасенето участваха 18 екипа на пожарната от Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Сливен и Пловдив, както и два хеликоптера, военнослужещи и десетки доброволци.

Благодарение на бързата реакция на службите и местната власт бяха спасени останалите имоти в района.

Най-вероятно пожарът е възникнал след искра от работа с ъглошлайф. Задържани са двама души, разказва БНТ. Засегнатият район остава под денонощно наблюдение, а пътят между Стара Загора и Старозагорските минерални бани остава затворен до пълното обезопасяване на терена

Пожар пламна в близост до Аквапарка в Несебър. Това съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 ч.. Горят сухи треви и храсти.

Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.

"Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация", каза директорът на РДПБЗН – Бургас, комисар Николай Николаев.

В същото време стана известно, че 45-годишен мъж е задържан за големия пожар във вилната зона на град Българово до Бургас в събота, който изпепели 17 постройки и наложи спешна евакуация на хора.

25 коли изгоряха на паркинг в Свети Влас Пожар избухна около 16 часа на паркинг в близост до хотел „Макон" в Свети Влас, съобщи кметът на града Иван Николов. По първоначална информация от пламъците са обхванати почти 30 автомобили. Десетки взривове са се чули в района.

Бургаската полиция е установила, че в двор на имот мъжът се е опитвал с трактор да извади тръба от земята, а пожарът е пламнал от искра. Образувано е досъдебно производство и предстои задържаният да бъде разпитан, каза за БНР-Бургас кметът на населеното място Константин Щерионов.

"Води се разследване. Задържаният е от Българово, от вилната зона. По личната карта не го знаем точно от къде е, но е живеел във вилната зона. Тепърва се установява. Хората не са успокоени напълно. Нормално е след такова голямо бедствие, което никога не се случва в нашия град, да са притеснени. Пожарните са тук, обхожда се района постоянно, оглежда се за нови огнища, налива с вода там където се локализират огнищата", каза Щерионов.

Изгорели са много дворове, селскостопанска продукция и техника. Пожарът е засегнал близо 4 000 дка борова гора.

Той е потушен, като в гасенето се включиха 14 противопожарни автомобила от цялата област, 6 водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори и техника на земеделски стопани и много доброволци.

За изминалото денонощие звената за пожарна безопасност са ликвидирали 111 пожара, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите са пострадали двама души.

Овладяна е ситуацията с пожара в Пирин над Струмяни. Всички активни фронтове са локализирани, но работата на терен продължава, съобщи за БНР Иван Ризов, директор на Горското стопанство в Струмяни.

Разгорялото се ново, трето огнище също е под контрол. И днес на терен са над 100 души - пожарникари с 20 пожарни автомобила, военни, горски служители и доброволци. Още вчера от Асоциацията на доброволците в България отново призоваха за активно участие в борбата с огъня.

"Общо 20 военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград с четири специализирани машини от ранна утрин са на терен и заедно с пожарникари, горски служители и доброволци полагат усилия за гасенето на огнищата", съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-та авиобаза в Крумово са в готовност да участват в потушаването на пожара в Пирин при поискване от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.