Кмет нареди евакуация на Българово заради пожар

Голям пожар избухна край Българово в Бургаска област. Заради пожара кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-Alert и е съобщено, че е необходима незабавна евакуация на живущите в посока на юг от града. Заради силния вятър, огънят настъпва към вилната зона на населеното място, съобщи БНТ.

Повече от девет противопожарни автомобила са на терен в района на Българово, каза за БТА кметът на община Бургас Димитър Николов. По думите му всички налични водоноски от Бургас са изпратени на мястото на пожара. Дейностите се извършват приоритетно по периферията на пожара, която е в непосредствена близост до Българово, за да не се допусне навлизане на пламъците в града. Много доброволци със собствена техника, както и земеделски производители, се включват в гасителните действия, предава агенцията.

Има изгорели дворове, селскостопанска продукция и техника. На този етап от общинската администрация не могат да посочат точно колко са изгорелите постройки във вилно селище "Лозниците", но потвърждават, че такива има. Хората обливат с маркучи и кофи имотите си, за да ги спасят.

Във Варна също имаше пожар - край Аксаково, в близост до магистрала "Хемус", но вече е овладян. Горели са сухи треви на голяма площ. Засегнати са били и няколко селскостопански постройки. На място е имало седем екипа на Регионалната дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението". В последния час е възникнал и нов пожар във вилната зона на селищно образувание "Сотира" край Хлебозавода. Там пожарът тръгва от барбекю, като са засегнати и няколко необитаеми постройки. Огънят обхваща и близката гора. Все още не се налага евакуация.

Отново гори и Пирин. Три пожара бушуват над село Илинденци на 23-тия ден от гасенето. До вчера огнищата бяха две, но тази нощ заради силния вятър се възобнови трето - край мраморните кариери. На новото място е прокопана полоса, засега положението е овладяно. "Гаси се основно на ръка. Където е възможно, използваме и вода от пожарните автомобили", каза пред БНР директорът на Държавното горско стопанство "Струмяни" Иван Ризов. Участват над 100 души - пожарникари, горски служители, военни, доброволци.

Борбата с огнената стихия тече с променлив успех в различните части на страната. Вятърът на много места прави ситуацията рискова. Пожарът край гълъбовското село Обручище е локализиран и овладян, но бедственото положение остава, както и наблюдението. Подобно е положението и в Разбойна, община Руен. В сливенското село Селиминово за вчерашния инцидент, при който изгоряха и постройки, се подозират деца, играли си с огън.

Междувременно стана ясно, че жп линията край Симеоновград, където вчера горяха влакови цистерни, ще бъде ремонтирана до вторник. Липсват около 100 метра релсов път, изгоряла е и контактната мрежа. Два екипа пожарникари продължават да охраняват местопроизшествието.