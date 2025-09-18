За над 16 млн. лв. са щетите от пожара в Пирин

За над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин, който пламна на 25 юли. Изгорялата дървесина е около 280 000 куб. метра. Това отчита Югозападното държавно предприятие. Пожарът, който продължи повече от месец, доведе не само до икономически загуби, но и до щети за природата и обществото.

За периода от 25 юли до 1 септември в потушаването на пожара са участвали общо 1345 служители на териториалните поделения на ЮЗДП с 443 автомобила, 54 служители на структурите на ИАГ София с 21 автомобила, служители на ГД ПБЗН, ГД "Жандармерия", ОД МВР - Благоевград, Министерството на отбраната, доброволци от Сандански, Струмяни, Петрич, Благоевград, Белица, София, служители от ДНП "Пирин", частни фирми и местно население.

Най-много - 23 120 дка, е засегнатата от низов и върхов огън иглолистна гора, 7457 дка е широколистната и 3960 дка е смесената гора. Окончателните данни сочат, че безвъзвратно загубени са 17 519 дка гора, опустошена от върхов пожар.

Предстои усвояване на опожарената дървесина, почистване на площите и залесяване с подходящи дървесни видове на местата, в които гората няма да може да се възобнови по естествен начин.