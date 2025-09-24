След пожара в "Плама"-Плевен евакуират хора

Няколко семейства са се евакуирали заради опасно замърсяване на въздуха заради големия пожар в мазутен утайник край Плевен, предаде Нова тв. Има обаче и хора с малки деца, които няма къде да отидат.

Пожарът в бившата рафинерия "Плама" - Плевен избухна в събота следобед. Причината за него бяха пламъци от горящи треви, които са се прехвърлили в утайници на изоставеното предприятие, в което все още има отпадъчни петролни продукти. Огънят бе обхванал площ от 1000 квадратни метра.

И до днес обаче се усещат последиците от него, разказаха днес жители на село Дисевица и Ясен, според които "не се диша".

"Опитваме се да се евакуираме, но семействата ни живеят тук - в тази отрова, която трае вече 5 дни. Заради нерегламентирани сметища пламва пожар, който се пренася през бившата рафинерия „Плама” и там се запалват стари утайници. Според данни на пожарната са засегнати около са 2000-3000 кв. м. За часове всичко това беше одимило селото с черен гъст дим", разказа жител от Дисевица. "Имам 4-годишно дете, с което се евакуирах в съседно село, но там то не може да ходи на градина, а не мога да го доведа още тук, още няма въздух", заяви майка.

Според жителите на село Дисевица миризмата е толкова силна, че мнозина носят маски и отказват да отварят прозорците вече дни наред. "Сутринта отворих само на банята и веднага затворих - не се издържа. Представете си как дишат хората с астма или малките деца", разказва възрастна жена пред Би Ти Ви. Майка на три деца сподели, че е била принудена да евакуира семейството си: "Едното ми дете ме попита: Мамо, ще умрем ли? Как да отговоря? Миризмата задушаваше. Затворих ги в стаята три часа, после напуснахме дома и дори селото, за да ги предпазя", обясни тя. Други жители се оплакват от остра кашлица и главоболие само след 30-40 минути навън.

"Към момента всичко е потушено, но дими от местността "Блатата", в която 4-ти ден има огнища и тлеят тревисти и дървесни маси", коментира общински съветник, според когото положението е овладяно и няма опасност за хората.

От РИОСВ-Плевен заявиха, че са отчели завишени стойности на фини прахови частици, но те са в допустимите граници.

Кметът на Ясен настоя институциите да предприемат по-спешни мерки, като запръстяване на утайниците, тъй като мазутът, който пуши и дими, не може да се угаси с вода.

Безхаберие

"РИОСВ твърди, че няма наднормени стойности, но това е заблуждаващо - лабораториите следят ограничен списък показатели. А има показатели, които именно влияят на това хората да усещат задушлива миризма и да не могат да дишат", коментира бившият министър на околната среда Евдокия Манева преди Би Ти Ви. Според нея проблемът е в системното отсъствие на контрол и отговорност. "Предприятието не е спазило изискванията, инспекцията не е контролирала. Предписания има, но никой не проверява дали са изпълнени. Това е еманация на лошо управление", каза още тя.

Бившият екоминистър подчерта, че кризата с водата в Северна България не е резултат само от климатичните промени, а най-вече от безхаберието. "60% от водата в страната се губи в мрежата. Какъв е смисълът да строим нови язовири, ако ги пълним, за да изтекат в нищото?, попита тя. По думите ѝ държавата отново предлага пиар решения - бордове и комисии, които не решават нищо. "Необходими са професионалисти, а не партийни назначения. София е пример - там загубите на вода са намалени наполовина благодарение на компетентно управление", смята тя. По думите й бързо и трайно решение до края на годината няма как да има.