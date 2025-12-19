Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Днес в София ще се пътува със “зелен билет" заради мръсен въздух

Гражданите да оставят автомобилите си и да използват градския транспорт, призоваха от Столична община

Днес, 07:27
Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология е за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве през уикенда.
БГНЕС
Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология е за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

Столичната община въвежда "зелен билет" за пътуване в градския транспорт за събота, неделя и понеделник – 20, 21 и 22 декември 2025 г., съобщиха от общинската администрация. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

Мярката се въвежда във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве през уикенда. Въпреки че по информация на НИМХ се очаква периодът на безветрие да приключи в понеделник, действието на "зеления билет" се удължава и за първия работен ден от седмицата с цел по-голяма ефективност, обясниха от Столична община. 

„Призовавам гражданите да оставят автомобилите си и да използват градския транспорт, за да намалим емисиите и да подобрим качеството на въздуха в София“, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

"Зеленият билет" е на цена от 1 лев, валиден е за целия ден и може да бъде закупен по няколко начина - чрез валидация на банкова карта в превозното средство, от водачите, онлайн през уебпортала на Центъра за градска мобилност, както и от касите на ЦГМ и „Метрополитен“. Той ще важи и за нощния градски транспорт.

От общината припомням, че в сила са и нискоемисионните зони за автомобили от 1 декември с разширен обхват, а от 1 януари 2026 г. предстои забрана за отопление на твърдо гориво в девет столични района.

В дните с прогноза за високи нива на фини прахови частици се прилагат и допълнителни извънредни мерки – засилено миене и метене на улици, препоръки към училища и детски градини за ограничаване на престоя на открито и засилен контрол от страна на Столичния инспекторат.

Повишение на фините прахови частици бе установено в няколко градове в страната в четвъртък, 18 декември, отчетоха от Изпълнителната агенция по околна среда. Според данните от всекидневния бюлетин, публикувани на сайта на Агенцията, най-сериозното превишаване е регистрирано в София – от 2,05 до 3,48 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър (µg/m3). В Пловдив стойностите варират от между 2,18 и 2,82 пъти, в Перник – 2,8 пъти, в Сливен – 2,18 пъти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

зелен билет, мръсен въздух

Още новини по темата

След пожара в "Плама"-Плевен евакуират хора
24 Септ. 2025

Пожарът в Опицвет се разгоря пак

22 Юли 2025

Нова зона на София затваря за най-пушещите коли от 1 декември
15 Март 2025

Пушещите коли в центъра на София намаляха до 2500 на ден
06 Март 2025

И днес градският транспорт в София струва 1 лв. за целия ден
20 Яну. 2025

В неделя и понеделник София пак пуска зелен билет заради мръсния въздух
17 Яну. 2025

В събота пак ще има мръсен въздух в София
16 Яну. 2025

София е изпратила глобите на около 1/3 от замърсяващите коли в центъра
14 Яну. 2025

Софиянци се оплакват, че в деня със зелен билет ЦГМ ги таксува с 1,60 лв.
09 Яну. 2025

София пак не може да диша, но заради добри намерения
09 Яну. 2025

Скопие е отново втори в света по мръсен въздух
08 Яну. 2025

Заради мръсен въздух София пуска зелен билет за утре и петък

08 Яну. 2025

Заради мръсен въздух София призова децата да не играят навън
07 Яну. 2025

София вече праща глобите на шофьорите със замърсяващи автомобили
07 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ