Тирове закъсаха в снега на Подбалканския път и на АМ "Тракия"

EPA/BGNES Обилен сняг на прохода Шипка. Само във Видин, София, Перник, Кюстендил и част от Благоевград не вали много сняг

Тирове закъсаха на Подбалканския път София – Бургас, в района на Козница над Клисура. За проблема сигнализират зрители на БНТ. Пътищата не са обработени, а снежната покривка е около 5-10 см, има и заледявания.

Екип на БНТ се опитал да стигне до авариралите камиони, но не успял заради влошената пътна обстановка след Клисура. Шофьорите се движат с не повече от 20-30 км/ч. Ако спрат не могат да потеглят, защото пътната настилка е много хлъзгава.

Зимен ад на АМ "Тракия" в този час - около 20.00 ч. Огромни тапи и в двете посоки на магистралата при тунел "Траянови врата". По информация на шофьори на места има закъсали автомобили, а пътната настилка е изключителна хлъзгава, "ледена пързалка".



В социалните мрежи водачите призовават, при възможност пътуванията по АМ "Тракия" да бъдат отложени, тъй като на места все още не е напълно почистено. На терен в някои участъци работят снегопочистващи машини, но прогнозите сочат за засилване на снеговалежа, което може допълнително да усложни обстановката.



Ограничено е движението на МПС над 12 т по АМ "Тракия" в област София поради снегопочистване в района на тунел "Траянови врата“. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: път I-8 Мирово – Костенец – Пазарджик. Движещите се в посока София изчакват на място.

Над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища при засилващия се снеговалеж. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщи по-рано днес Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско в област Смолян, по пътя Ардино – Кърджали в област Кърджали, пътя Симитли – Разлог през прохода Предела, пътя Юндола – Разлог, и по пътя Гоце Делчев – Катунци през прохода Попови ливади в област Благоевград, пътя Велинград – Юндола и пътя Белово – Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т през Троянския проход. През проходите Превала и Пампорово преминаването е задължително с вериги.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, посочват от АПИ.

От пътната агенция апелират шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

В София в готовност са 165 снегопочистващи машини за обработки във връзка с валежите от сняг, съобщиха по-рано днес от Столичната община.

Днес времето e динамично, от югозапад започнаха валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество.

НИМХ предупреди за опасно време - оранжев предупредителен код за обилен снеговалеж, снегонавявания и виелици. Той е в сила в почти цяла България, с изключение на Видин, София, Перник, Кюстендил и част от Благоевград, където е в сила жълт код за потенциално опасно време.

Интензивни снеговалежи има и в Североизточна България. Ще се образува значителна снежна покривка, като на места ще достига до над 20 см. Вятърът ще бъде силен североизточен, и с него ще нахлува студен въздух.

Температурите ще са между -2 и 2 градуса, за София - около 0.

По Черноморието времето ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд, които с течение на деня ще преминават в сняг. Вятърът ще бъде от североизток. Максималните температури ще са около 2 градуса, температурата на морската вода е около 7 градуса, а вълнението на морето ще достига 4 бала.

В планините ще бъде облачно, с превалявания от сняг. Вятърът ще е силен от югоизток, и ще има силни снегонавявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -2 градуса, а 2000 метра – около -7