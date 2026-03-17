МО се втурна панически да спасява съветските МиГ-29

Такива снимки разпространяваше президентството, докато държавен глава беше Румен Радев, който беше командващ на ВВС, а сега е кандидат за депутат.

Министерство на отбраната се втурна панически да спасява българските изтребители от съветско време МиГ-29 в опит те да продължат да се ползват за охрана на въздушното ни пространство поне още три години. Ресурсът на всички машини изтича в края на годината и ще трябва да се направят невероятни усилия и комбинации, че той да бъде продължен. Освен това спешно се рестартира поръчката за 10 двигатели за изтребителите, чийто провал стана ясен само преди дни, след като никой не се яви, независимо, че предлаганата цена беше над 21 млн.евро.

Военният министър Атанас Запрянов използва честването на 75-годишнината на авиобазата в Граф Игнатиево, където са базирани всички МиГ-29, както и пристигналите вече 8 български изтребители F-16, за да опише драматичната ситуация.

"Това е единствената ни база, от която се носи непрекъснато бойно дежурство по охрана на въздушното пространство. Все още тази мисия, както и мисията в интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, се извършва с изтребителите МиГ-29. Те имат ресурс до края на годината, но се търсят нови възможности той да бъде удължен", каза военният министър. Веднага след това Запрянов обяви, че прекратената обществена поръчка за ремонта на двигателите на МиГ-29 ще бъде рестартирана по най-бързия начин с нова техническа спецификация.

Въпросната поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 се провали, тъй като не бе подадено нито едно заявление за участие. Това бе записано в решение на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, публикувано в Регистъра за обществени поръчки.

Министерство на отбраната пусна в началото на февруари т.г обществената поръчка за ремонт на 10 двигателя за МиГ-29. Общата прогнозна стойност е 17 537 311,53 евро без ДДС (21 044 773,84 евро с ДДС).

Според регистъра на обществените поръчки, МО търсеше някой, който да извърши "основен/капитално-възстановителен ремонт (КВР) на до 10 броя двигатели РД-33, сер. 2, за самолети МиГ-29 за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба". Целта е да се сключи рамково споразумение за срок от 48 месеца. Последното означава, че България ще използва поне още четири години съветските МиГ-29. При провалената сега поръчка обаче не е ясно какво точно ще се случи с тези изтребители.

Една от най-пазените тайни в България е колко точно МиГ-29 реално могат да летят. Тайна са дори и колко налични бройки има. От различни обществени поръчки през последните години, свързани с подръжка и ремонт, може да се предположи, че България разполага с около 15 МиГ-29. Тази цифра е отбелязана и в статията за тези изтребители в Уикипедия - 12 МиГ-29А и 3 МиГ-29УБ. България има и 14 Су-25.

На няколко пъти ръководството на МО успяваше да закърпи положението около тези самолети и да продължи да ги държи във въздуха с различни договори с Полша и Беларус. Такъв беше случая с модернизирането на 8 Су-25 в Беларус и покупката на двигатели от Полша за МиГ-овете.

На практика само в Украйна, Русия и Беларус може да се търси ремонт с лиценз, а пък двигатели могат да дадат същите държави, Полша и Словакия. Братислава отдавна обяви, че дава всичко свързано с МиГ-29 на Украйна. Същото стори и Полша, но тя запази няколко бройки и ни предостави два двигателя. Всичко това обаче се смята за недостатъчно за поддържане на самолетите до 2028-2030 г., когато се предполага, че ще може да се използват пълноценно закупените от България за около 5 млрд.лв. от САЩ 16 изтребителя F-16.

В момента в България са вече 8 от тези изтребители, но те все още се приемат технически и летателни. За другите 8 пък стана ясно, че доставката ще се забави с поне година.

Това на практика означава, че ако не се намери някакво решение с ремонта на самолетите, с удължаването на ресурса и с ремонта на двигателите, то вероятно още в края на годината може да има приземяване.

Само преди няколко седмици стана ясно, че прогнозните разходи за експлоатацията на самолетите МиГ-29 и Су-25 за 2026 г. ще бъдат с 10 млн. лв. по-големи, отколкото за предходните две години. Министерството на отбраната е предвидило, че експлоатацията на двата стари модели съветски самолета ще струва общо малко над 114 млн. лв. срещу 104 млн., които са били заложени за предните две години.

Поддръжката на МиГ-29 ще струва 86,4 млн. лв., а на Су-25 – 27,6 млн. лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети.

В сумата за 2024 и 2025 г. се включваха разходите за заплати, поддържане на инфраструктурата и части (услуги и доставки на авиационни части и гориво). Пари за обучение не фигурират в сумата, тъй като за МиГ-29 и Су-25 такова не е провеждано през последните 5 години.

Преди време Запрянов обяви, че съветските самолети не се предвижда да бъдат снети от въоръжение, докато не бъде постигната първоначалната оперативна готовност на F-16. "Това би лишило българските ВВС от ключови способности и би направило невъзможно изпълнението на конституционните и съюзните ангажименти за продължителен период от време. По тази причина прекратяването на експлоатацията на МиГ-29 и Су-25 ще бъде тясно обвързана с придобиването на същите способности с F-16", заяви министърът на отбраната на депутатски въпроси.

Командирът на Военновъздушните сили (ВВС) ген. Николай Русев обяви преди месеци в интервюто по БНТ, че "категорично ВВС охранява българското въздушно пространство". "Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МИГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 г. и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МиГ-29, ако обичате, елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МиГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", заявява Русев и добавя: "МиГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност. Но това няма да стане през 2025 г.".

Още докато беше само командващ на авиобазата в Граф Игнатиево ген. Русев още по-твърдо защитаваше МиГ-29. "Има хора, които са решили, че ако МиГ-29 бъдат извадени от експлоатация и се откажем от руската техника, рязко ще се повиши скоростта на модернизацията на Българската армия, но това го приемам на шега, защото това се казва от хора, които нямат представа за какво говорят. Домораслите експерти, които имат едни опорки, повтарят ги и това са хора, които не са управлявали формирования. Някои от тях са минали набързо висок старт през армията, но трябва да си кажат думичките, излизат, казват ги, не носят никаква отговорност, каквото и да се случи не ги интересува", твърдеше той..