Шефът на ВВС: Приет е само един F-16 и има 2-ма напълно подготвени пилоти

България е приела само един от получените до този момент от САЩ общо 4 нови български изтребители F-16 и има едва двама напълно подготвени български пилоти за тези самолети. Това се разбра от интервю на командира на Военновъздушните сили (ВВС) ген.-майор Николай Русев.

"Досега България получи четири самолета F-16 Block 70 – два двуместни и два едноместни", припомни генерал-майор Русев. Очаквам в най-скоро време да бъдат доставени още два, а до края на годината да станат общо осем, така че това, което трябва да се достави като самолети по първия договор, да бъде изпълнено до края на годината", казва командирът на ВВС

По думите му от четирите самолета, които вече са в България, е приет само един.Това е вторият самолет. Първият се оказа с дефекти, които сега се отстраняват. Третият и четвъртият, които дойдоха наскоро, са в процес на приемане, който е сравнително дълъг. "По време на този процес, освен техническото приемане, трябва да се изпълни и летателно приемане, тоест поне по един полет на самолет да бъде изпълнен. Това е в процес на изпълнение", каза Русев.

Веднага след това той даде да се разбере, че има и малко обучени пилоти. "България има шест пилоти, които са обучени да летят на F-16. На нашия вариант на F-16 могат само двама. Необходими са учебно-бойни самолети, за да могат и останалите четирима, които са в България, да се приучат на този модел. В САЩ са летели на по-стар вариант на F-16 и затова в България трябва да се направят по няколко полета на нашия F-16 Block 70, след което вече могат да летят и на бойния самолет самостоятелно", обясни ген.-майор Русев и добавя, че "изтребителите F-16 ще се включат в охраната на въздушното ни пространство, когато пилотите са готови и получим всичко по договора от 2019 г.".

Според него включването на изтребителите F-16 в охраната на въздушното пространство не зависи изцяло от нас. "Това ще се случи, когато получим всичко необходимо по договора, подписан през 2019 г., и когато пилотите ни са готови да поемат дежурството. Докато не получим всичко необходимо, няма как да гарантирам кога ще започне носенето на дежурство със самолетите F-16", казва Русев.

Той обявява в интервюто по БНТ, че "категорично ВВС охранява българското въздушно пространство". "Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МИГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 г. и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МиГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", заявява Русев и добавя: "МиГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност. Но това няма да стане през 2025 г.".

Командирът на ВВС заяви категорично, че не е имало нарушения на въздушното пространство на България през последната година. Имало е загуба на радиовръзка на цивилни самолети, които са летели във въздушното пространство на България. Загубата на радиовръзка или е била възстановявана, или самолетът е бил прехващан от наши изтребители и е напускал територията на страната без да създава никакви проблеми. Той е следвал своя полетен план, съобразно заявката, обясни генерал-майор Русев.

Той участва в ежегодната среща на командирите на ВВС на страните членки на НАТО в началото на октомври. На нея е била обсъдена цялостната система за командване и управление, правилата за действия при нарушаване на въздушното пространство от безпилотни летателни апарати и мерките, улесняващи съпровождането на такива цели при провеждането на презгранични операции.

„Това е сериозен проблем и в момента се правят анализи. Няма изградена система, която да защитава 100% от бойни дронове. Ако говорим за комерсиални дронове, които могат да се купят от магазина, има фирми, които разработват такива системи, но това не ни върши работа“, обясни генерал-майор Русев.

По думите на командира на ВВС страната ни има възможности да се бори с дронове. "Разполагаме със зенитно-ракетни комплекси, изтребителна авиация и вертолетна авиация, която оборудваме така, че да може да се бори с дронове", каза генерал-майор Русев. "Въпросът е дали ще отговорим по адекватен начин, тъй като едно е да изстреляш ракета за милион и половина долара срещу дрон, който струва две-три хиляди долара. Балансът със сигурност ще бъде намерен. В системата на НАТО се работи по този въпрос и проблемът ще бъде решен скоро", каза още командирът на ВВС.