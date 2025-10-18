Медия без
Българските ВВС вече имат шест изтребителя F-16

Днес пристигнаха поредните два бойни самолета по договора със САЩ

Днес, 19:32
Двата новопристигнали F-16 са едноместни бойни самолети
Министерство на отбраната
Още два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево и така броят на тези изтребители на въоръжение в българските ВВС стана шест.

Двете едноместни машини бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов, от командира на ВВС ген.-майор Николай Русев, от и.д. командир на авиационната база полк. Методи Орлов, от представители на посолството на САЩ в България. 

Новата доставка става само две седмици, след като у нас пристигнаха други два F-16. До края на 2025 г., в изпълнение на договора България трябва да получи общо 8 самолета, а след изпълнение и на втория договор нашит ВВС ще имат една ескадрила от 16 самолети.

"Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ. До края на тази година да получим последните два, с което ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета. В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане“, каза Атанас Запрянов и добави, че продължава и доставката на допълнително оборудване и консумативи по договора.

Министърът заяви още, че се прави всичко възможно за създаване на условия за пълноценната подготовка на пилотите на място в Трета авиобаза. Било ускорено и изграждането на сградата за монтиране на тренажора, "тъй като освен самолети е от изключителна важност да имаме и инсталиран тренажор за подготовката на нашите летци“.

