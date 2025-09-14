Медия без
Запрянов: България е готова да сваля руски дронове с МиГ29

Днес, 20:39
Министърът на отбраната Атанас Запрянов
БГНЕС
Министърът на отбраната Атанас Запрянов

България е готова да сваля руски дронове с МиГ29. Освен това активно се наблюдава  североизточната част на страната. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Атанас Запрянов по Би Ти Ви.

Той посочи, че България ще вземе заем за над 3 млрд. евро, които ще отидат за 9 проекта за превъоръжаване. Всеки един от тези проекти ще мине през Народното събрание.

"Заемът е изключително изгоден и ще се изплаща 40 години. Първите 10 години са гратисни", уточни още Запрянов. Става дума за програмата SAFE на ЕС. 

Реакцията на Полша на руските дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, беше много адекватна, смята министърът 

"Започва операция "Източен страж". Ние се отнасяме сериозно към тази провокация", изтъкна Запрянов. По думите му не трябва да подценяваме действията на Москва.

От интервюто на Запрянов стана ясно,  държавата ни е предприела мерки за защита на въздушното пространство. "Нашите МиГ 29 са готови да свалят руски дронове", обясни военният министър.

"Хората да бъдат спокойни - вземаме мерки, НАТО взема мерки. Наблюдаваме внимателно североизточното направление", успокои Запрянов.

 

