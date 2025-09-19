Медия без
НАТО взема турска система за наблюдение след руските нахлувания по въздух

Литва призова руски самолети нарушители да бъдат директно сваляни

20 Септ. 2025Обновена
Руските МиГ-31 са прекарали 12 минути в естонското въздушно пространство
Увеличаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна карат партньори в алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване, предадоха ДПА и БТА.

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна, се твърди в информация, с която разполага германската агенция. Целта е началното обучение за започне още през следващата седмица.

Полша и Румъния, които напоследък са изправени пред увеличаване на броя на навлизащите във въздушните им пространства руски безпилотни летателни апарати, ще бъдат снабдени с турската система за въздушно наблюдение MEROPS.

Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах. Тя беше представена за първи път през 2022 г.

    Три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха вчера въздушното пространство на Естония над Финския залив и са летели 12 минути в района на остров Вайндлоо.

    По този повод Естония поиска консултации по член 4 от Устава на НАТО. Това съобщи в “Туитър” премиерът Кристен Михал. Аналогични консултации поиска и Полша, когато над 20 руски дрона нарушиха нейното въздушно пространство. 
     


    Естонското външно министерство извика временно управляващия руското посолство в страната и му връчи протестна нота. Министърът на външните работи Маргус Тсахкна нарече нарушението “безпрецедентно дръзко” и подчерта, че това е четвъртата подобна случка тази година.

    Според Politico, МиГ-31 са летели към естонската столица, преди НАТО да изпрати италиански F-35, за да ги прехване. Русия отрече това и твърди, че самолетите се летели към Калининград. 

    „НАТО реагира незабавно и прехвана руските самолети. Това е пореден пример за безразсъдно руско поведение и способността на НАТО да реагира“, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт.

    „Руски изтребители отново нарушиха въздушното пространство на НАТО – този път в Естония. Това е неприемливо. Руската дестабилизация се разпространява в нови страни и райони. Те използват всичките си инструменти - от намеса в политическите процеси, както в Румъния и Молдова, до нарушаване на въздушното пространство, както в Полша, Румъния и сега Естония. Това не е случайно. Това е системна руска кампания срещу Европа, срещу НАТО, срещу Запада. И тя изисква системен отговор. Необходими са решителни действия – както съвместни, така и от всяка отделна страна“, коментира президентът на Украйна Володимир Зеленски в Телеграм.

    „Това е изключително опасна провокация“, коментира зам. председателят на ЕК Кая Калас. „Днешното нарушаване на естонското въздушно пространство от руски военни самолети е изключително опасна провокация. Това е третото подобно нарушение на въздушното пространство на ЕС през последните дни, което допълнително ескалира напрежението в региона (...) Путин изпитва решителността на Запада“, каза тя. Калас отбеляза, че Европа не трябва да „проявява слабост“.

     

    Предизвикателство 

    Руски изтребители извършиха нисък прелет над полска нефтена платформа. Това съобщи полската гранична охрана.

    „Два руски изтребителя извършиха полет на ниска височина над платформата Петробалтик в Балтийско море. Зоната за безопасност на платформата беше нарушена. Полските въоръжени сили и други служби бяха уведомени за инцидента“, се казва в изявлението.

     

    Тръмп: Това може да доведе до сериозни проблеми

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе запитан за инцидента във естонското въздушно пространство и се изказа доста остро.

    "Не ми харесва, когато се случва такова нещо. Това може да доведе до сериозни проблеми", каза той и добави: "но ще ви информирам по-късно. Приблизително след час ще ме информират".

     

    Литва призова руските самолети да бъдат сваляни

    Литовската министърка на отбраната фактически призова да бъдат сваляни руски изтребители, ако нарушат въздушното пространство на страните от НАТО. Тя припомни как Турция свали руски Су-24 на границата със Сирия през 2015 година.

    „Три руски изтребителя над Талин — още едно твърдо доказателство, че инициативата на НАТО „Източен страж“ (приета след навлизането на руски дронове в Полша) отдавна е назряла. Североизточната граница на НАТО не се проверява случайно. Трябва да действаме сериозно. Турция даде пример преди 10 години. Има над какво да се замислим“, написа в Х Довиле Шакалене.

