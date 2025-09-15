Във Варшава бе свален дрон над правителствения квартал

Във Варшава над правителствения квартал беше свален дрон. Задържани са двама граждани на Беларус.

Службата за държавна охрана на Полша е „неутрализирала“ безпилотен летателен апарат, който е летял над правителствените сгради и двореца Белведере във Варшава, където се намира една от резиденциите на президента.

„Бяха задържани двама граждани на Беларус“, заяви министър-председателят на Полша Доналд Туск в социалната мрежа Х. Други подробности той не съобщи.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) 15 септември 2025 г.

Полковник Богуслав Пиорковски, говорител на Службата за държавна охрана, подчертава пред Polsat News, че не е имало заплаха за съоръжението. „Нашите служители са забелязали дрона и уведомиха командира. Беше изпратена патрулна група, която залови операторите на дрона в действие“, обяснява полковникът. Той добави, че разследването по случая ще бъде проведено от прокуратурата, която ще предостави допълнителна информация. „Лицата (двамата беларуски граждани) бяха задържани от офицери на службата и предадени на полицията“, каза той.

Дворецът Белведере като временна резиденция избра новият президент на Полша Карол Навроцки. Той се премести там със семейството си в началото на август след официалното си встъпване в длъжност.

През нощта на 10 септември около 20 руски дрона навлязоха на територията на Полша. За да бъдат свалени, Полша и съюзниците ѝ от НАТО вдигнаха във въздуха изтребители. Това беше първият случай, когато руски безпилотни апарати бяха сваляни над територията на страни от НАТО.

През нощта на 12 септември Полша напълно затвори границата си с Беларус, обяснявайки това със зачестилите провокации от страна на Минск и Москва, както и с техните съвместни военни учения „Запад-2025“, които се провеждат на територията на Беларус от 12 до 16 септември.