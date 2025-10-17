Русия свали свой изтребител над Крим

Тази нощ руската противовъздушна отбрана е свалила свой изтребител Су-30СМ при отразяването на атака на украински дронове в окупирания Крим, съобщи говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитрий Плетенчук пред "Апостроф TV". "Така отразиха атаката ни, че в резултат успяха да свалят собствен самолет. Борбата продължава", добави той.

Специализираният в отразяването на авиацията Z-канал Fighterbomber потвърди информацията. Според него след пуска на ракета по дрон на борда на самолета е възникнал пожар, който екипажът не е успял да потуши. Летците са катапултирали и са оцелели. Сега на мястото на аварията работи държавна комисия, която установява причината за катастрофата. Според Телеграм канала причината може да е взрив на ракета след пуска, попадане на осколки от ракета или дрон в самолета, сблъсък с дрон или приятелски огън от руската ПВО.

Официална информация от руското министерство на отбраната няма.

По-рано окупационните власти на Крим съобщиха, че в резултат на атака от украински дронове са повредени няколко електростанции на полуострова. Местни жители публикаваха снимки от пожара в района на Гвардейское край Симферопол.