Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия свали свой изтребител над Крим

Инцидентът е станал при отразяване на украинска атака с дронове

Днес, 12:22
Су-30СМ бе ударен от руската ПВО над Крим
Су-30СМ бе ударен от руската ПВО над Крим

Тази нощ руската противовъздушна отбрана е свалила свой изтребител Су-30СМ при отразяването на атака на украински дронове в окупирания Крим, съобщи говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитрий Плетенчук пред "Апостроф TV". "Така отразиха атаката ни, че в резултат успяха да свалят собствен самолет. Борбата продължава", добави той.

Специализираният в отразяването на авиацията Z-канал Fighterbomber потвърди информацията. Според него след пуска на ракета по дрон на борда на самолета е възникнал пожар, който екипажът не е успял да потуши. Летците са катапултирали и са оцелели. Сега на мястото на аварията работи държавна комисия, която установява причината за катастрофата. Според Телеграм канала причината може да е взрив на ракета след пуска, попадане на осколки от ракета или дрон в самолета, сблъсък с дрон или приятелски огън от руската ПВО.

Официална информация от руското министерство на отбраната няма.

По-рано окупационните власти на Крим съобщиха, че в резултат на атака от украински дронове са повредени няколко електростанции на полуострова. Местни жители публикаваха снимки от пожара в района на Гвардейское край Симферопол.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Су-30, украински удари по руска територия, атака с дрон

Още новини по темата

Тръмп е разрешил на Украйна да нанася далекобойни удари по Русия
29 Септ. 2025

Във Варшава бе свален дрон над правителствения квартал
15 Септ. 2025

Кризата с бензина в Русия вече е драстична
11 Септ. 2025

Украйна извади от строя още две големи руски рафинерии
30 Авг. 2025

Руски дрон се взриви в Полша
20 Авг. 2025

Украински дронове атакуваха нефтени заводи и военно летище в Русия
02 Авг. 2025

Въпреки преговорите Русия и Украйна се атакуваха с дронове
24 Юли 2025

Украйна удари две руски военни летища
05 Юли 2025

ВСУ удариха ключов завод за електроника в Подмосковието
12 Юни 2025

Украйна поднови масираните удари с дронове срещу Русия
22 Май 2025

Зеленски отхвърли 3-дневното примирие на Путин

03 Май 2025

В Киев обсъждат може ли да ударят Москва на 9 май
30 Апр. 2025

Огромен склад за ракети се взриви край Москва
22 Апр. 2025

ВСУ унищожи 4 бойни вертолета в тила на Русия
24 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар