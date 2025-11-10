Медия без
В Русия започнаха да сформират отряди за борба с дроновете

Днес, 11:08
Резервистите трябва да пазят критични обекти от дронове.
Минимум в 19 региона Русия започна масово да привиква резервисти за защита на особено важните обекти, съобщава "Комерсант". В някои региони доброволците ще охраняват енергийни обекти като нефтопреработвателните заводи. В Белгородска, Курска и Брянска области резервистите ще се борят и с украински диверсанти и разузнавателни групи, като при нужда ще участват в евакуация на населението и подкрепа на контратерористичната операция.

На 4 ноември руският президент Владимир Путин подписа закон за привличане на резевистите към задачи в мирно време. Според него руснаци от мобилизационния резерв ще могат да бъдат привикани в мирно време за обезпечаване защитата на критично важни обекти като нефтопреработвателните заводи и транспортните обекти. От министерството на отбраната уточниха, че резервистите ще бъдат задействани само в районите по местоживеене.

"Новая газета Европа" вече писа, че поне в девет региона резервистите са привлечени за охрана на заводите от дронове, още преди Путин да подпише указа си. В Башкортостан и Нижегородска област пъвите групи бяха формирани още преди влизането на закона в сила.

