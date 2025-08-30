Украйна извади от строя още две големи руски рафинерии

Украйна продължава методично да изважда от строя големите руски рафинерии. Тази нощ дронове атакуваха два нефтопреработвателни завода - в Краснодар и Сизран, които избухнаха в пламъци, съобщи украинският Генерален щаб. Двата завода обезпечават съответно 3% и 1,1% от общия обем на нефтопродуктите в Русия.

Краснодарският завод произвежда бензин, дизел и авиационно гориво с обем 3 млн. тона годишно и е ключов за обезпечаването на руските въоръжени сили.

Сизранският завод освен бензин, дизел и керосин, произвежда и мазут и битум, като обемите за преработка през август са били 8.5 млн. тона годишно.

Ukrainian forces struck the Krasnodar refinery, which is located at the southern end of the Russian city.

Оперативният щаб на Краснодарския край потвърди, че през нощта на територията на рафинерията е избухнал пожар "заради падане на отломки от дронове". Повредена е една от установките, а пожарът е обхванал 300 кв.м. Работниците са евакуирани, пострадали няма.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев каза, че сутринта на 30 август "противникът се опита да атакува промишлено предприятие в Сизран". Той не съобщи какви са последиците. Дронове на ВСУ атакуваха рафинерията в Сизран и на 15 и 24 август.

Така Украйна извади от строя последните големи рафинерии, намиращи се на до 1000 км от нейната граница. Само през август бяха успешно атакувани 12 рафинерии, които бяха частично повредени или изцяло спрени. Ударени са и нефтопроводи, петролни складове, жп линии. Някои от рафинериите бяха атакувани многократно.

Това доведе до дефицит на бензин в някои руски региони, като кризата тепърва ще се задълбочава, защото за ремонта на заводите в много от случаите трябва произведено в чужди държави оборудване, което не може да бъде доставено заради санкциите. Най-засегнати засега са Далечния изток и окупираният Крим. С 50% е намалял износът на петрол от пристанище Уст-Луга на Балтийско море, отново заради удар на украински дрон, писа Reuters.

Дефицитът логично воведе до взрив на цените /над 20% увеличение от началото на годината/, ограничения в продажбите и дори затваряне на някои бензиностанции. Руските власти се опитват да ограничат щетите, като забраниха износа на бензин до края на септември и привикаха на спешна среща шефовете на големите петролни компании.

Gas stations are emptying en masse across the country: the crisis in Russia is becoming nationwide. The lack of gasoline is increasingly being recorded.



The Far East, Transbaikalia and temporarily annexed Crimea have suffered the most from fuel shortages.



6/25

Стигна се до там Русия спешно да моли Беларус за внос на петролни продукти, но беларуските рафинерии са с доста ограничен капацитет.

Всичко това се отразява и на бюджета на Русия. "ЛУКойл" отчете 50% по-ниска печалба за първите шест месеца на годината в сравнение с миналата година. Очаква се останалите петролни компании също да отчетат лоши финансови резултати.

Украина близка к полному выводу из строя последних крупных объектов на глубине до тысячи километров от своей территории.



Только в августе было зарегистрировано более десяти успешных атак на ключевые нефтеперерабатывающие заводы. pic.twitter.com/3DQTIBbjx5 — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) 30 август 2025 г.

Терор

Руската армия нанесе през нощта удар по Запорожска област, като е известно за над 20 ранени. Разрушени са етажи от жилищни блокове в областния град. Един е загинал, а 24 са ранени, като сред тях има три деца на 9, 10 и 16 години.

Ударени бяха инфраструктурни обекти в съседната Днепропетровска област. В Киевска област е повредена жп инфраструктура.