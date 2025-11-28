Секретарят на Зеленски подаде оставка след обиск в дома му

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура извърши обиск в петък сутринта в дома на ръководителя на Офиса на президента на Украйна Андрий Ермак. Тази вечер лично президентът Зеленски съобщи, че Ермак е подал оставка. "Аз съм благодарен на Андрий за това, че украинската позиция в преговорния процес винаги беше представяна от него точно така, както трябва", написа Зеленски. Ермак беше човекът, разполагащ с огромна информация и огромна неформална власт.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко може да стане ръководител на офиса на Зеленски на мястото на уволнения Ермак, съобщава изданието „Инсайдер“. Кандидатурата на Свириденко в момента се разглежда за поста, но за да го заеме, ще трябва да напусне длъжността премиер.

Сутринта, след като медиите съобщиха за обиска, НАБУ потвърди информацията, като отбеляза, че обискът се извършват в рамките на разследване и подробности ще бъдат оповестени по-късно. Сега НАБУ потвърди, че обиските са заради разследването "Мидас", свързано с корупция в енергетиката и с бившия съдружник на Зеленски Тимур Миндич.

По-рано за следствените действия съобщиха украинските медии, включително „Украинская правда“, както и депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк.

Ukrainian anti-corruption investigators are conducting a search at the Kyiv residence of Presidential Chief of Staff Andriy Yermak, according to FT. The investigation relates to suspected corruption in the energy sector.



Yermak confirmed the search, saying NABU and SAPO have… pic.twitter.com/QNYkoDA67W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 28 ноември 2025 г.

Операция „Мидас" е разследване на НАБУ за корупция в енергийния сектор, в което основен заподозрян е бизнесменът Тимур Миндич, напуснал Украйна и имал връзки, включително с президента Владимир Зеленски. В подслушаните разговори Ермак е споменаван с прякора Али Баба.

По-късно Ермак написа в "Телеграм": „Днес НАБУ и САП наистина извършват процесуални действия в дома ми. Никакви пречки за следователите няма. Осигурен им е пълен достъп до апартамента, на място са моите адвокати, които взаимодействат с правоохранителните органи. От моя страна – пълно съдействие“.

"Преминахме от затворената фаза на разследването, в която не можехме да правим нищо - само слушахме, събирахме доказателства за престъпна дейност, но не можехме да изпращаме запитвания, например, нито до държавни органи, нито в чужбина, за да разкрием някаква банкова транзакция. Не можехме да направим това. А сега преминахме в собствена фаза, тоест във фазата на финансовото разследване. И какво имаме след претърсванията? Имаме стотици иззети цифрови устройства – носители, компютри, телефони. Много документи, включително от „Енергоатом“ и други енергийни компании. Има и редица други интересни документи. Сега тези хиляди записи се сравняват с това, което беше иззето. Ние наистина не спряхме. Ние сме абсолютно сигурни, че трябва да доведем този случай докрай и да покажем на украинското общество колко средства са били действително откраднати, да потвърдим колко от тях са се превърнали в скъпи вили в Швейцария, апартаменти, недвижими имоти, пари по сметки – и да върнем всичко това в украинския бюджет", коментира шефът на НАБУ Семьон Кривонос.

„Това са неприятни новини за Полша и Западна Европа, за които границата на сигурността в момента минава по линията на руско-украинския фронт. Очакваме разяснения. Нашата стратегия на подкрепа за Украйна остава непроменена, защото именно в това се състои нашата сигурност. Но членството в Европейския съюз е невъзможно без прозрачност, например в антикорупционната политика“, заяви министърът на националната отбрана на Полша Косиняк-Камиш.

Той изрази надежда, че „героичната отбрана на Украйна, която се води вече четири години, няма да бъде засенчена от проблеми, предизвикващи специфични емоции — а тези емоции без съмнение ще бъдат подклаждани от сили, враждебни на Украйна“.

Европейската комисия като цяло оцени положително обиските при Ермак.

Киев трябва да преследва корумпираните лица в политиката и бизнеса, ако иска да се присъедини към ЕС, предупреди високопоставен представител на блока, докато натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства заради зачестяващите обвинения в корупция, съобщи изданието „Политико“.

В интервю за американската медия европейският комисар по правосъдието Майкъл Макграт каза, че европейските правителства няма да подкрепят страна кандидат, като Украйна, да се присъедини към 27-членния блок, ако тя не докаже, че има ефективна система за изкореняване на престъпленията по най-високите етажи на обществото.

Въпреки че процесът на реформи в Украйна продължава, Макграт заяви, че смята, че Киев полага „най-доброто“, на което е способен, за да се бори с корупцията и добави, че е в редовен контакт с украинските власти по този въпрос.

Той каза това в отговор на въпрос за предполагаемия заговор за измама с около 100 милиона долара в украинския енергиен сектор, на фона на разширяване на разследването, което включва високопоставени фигури, близки до Зеленски и правителството му.

„Във всяка страна кандидатка трябва да има стабилна система за справяне с предполагаеми случаи на корупция по високите етажи на властта“, посочи Макграт. „Трябва да има стабилна система за разследване и последващи обвинения и присъди, както и демонстриране на доказан успех в тази област – нещо, което изискваме от всички наши страни членки и, със сигурност, от онези, които искат да се присъединят към ЕС“.