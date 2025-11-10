В Украйна обискират дома на министър и на бизнес партньор на Зеленски

Националното антикорупционно бюро на Украйна /НАБУ/ провежда обиски в дома на министъра на правосъдието Герман Галушченко, който преди това бе министър на енергетика, както и в имоти на бизнесмена Тимур Миндич, който е съсобственик заедно с президента Володимир Зеленски на компанията "Квартал 95". От бюрото официално съобщиха, че заедно със Специализираната антикорупционна прокуратура провежда мащабна операция по разобличаването на корупцията в сферата на енергетиката. Тя носи името "Мидас". Според съобщението заподозрените са създали "мащабна корупционна схема за влияние върху стратегически предприятия от държавния сектор, в частност "Енергоатом". "15 месеца работа и 1000 часа аудио записи. Детайли ще има по-късно", написаха от НАБУ в Телеграм.

Според версията на следствието контрагентите на "Енергоатом" са били изнудвани да плащат 10-15% от стойността на договорите за подкуп, като са били заплашвани, че в противен случай ще им бъдат блокирани плащанията и ще им бъде прекратен договора. За реализация на схемата ръководителят на престъпната организация, чието име и длъжност НАБУ не споменава, но според украинските медии и украински депутати става дума за Миндич, е привлякъл бившия зам.ръководител на Фонда за държавно имущество, който след това става съветник на министъра на енергетиката - Игор Миронюк, както и бивш полицай, заемащ длъжността изпълнителен директор по физическата защита и сигурността на компанията - Дмитрий Басов. Използвайки служебните си връзки в министерството и държавните компании, те контролирали кадровите решения, процесите на закупуване на материали, движението на финансовите потоци.

Малко по-късно НАБУ пусна и част от записите, които според него доказват корупцията.

Според "Украинская правда" Миндич е напуснал Украйна няколко часа преди обиските.