Зеленски: Финализираме работата по 20-те пункта от американския план

Зеленски смята, че тази седмица може да донесе новини за прекратяване на кръвопролитието

„Днес в програмата е разговор с американската страна относно документа, който ще детайлизира процеса на възстановяване и икономическо развитие на Украйна след войната. Паралелно финализираме работата по 20-те пункта на фундаменталния документ, който може да определи параметрите за прекратяване на войната, и разчитаме в близко време да предадем документа на Съединените щати“, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Снощи Зеленски каза пред журналисти, че американският план за прекратяване на войната в Украйна е съкратен до 20 пункта. Преговорите започнаха при 28 пункта.

Източници на вестник Financial Times твърдяха, че пратеници на президента Доналд Тръмп са дали на Зеленски броени дни, за да приеме плана, който ще изисква от Украйна да признае териториални загуби в замяна на неопределени гаранции за сигурност от страна на САЩ.

Събеседник на изданието е заявил, че Тръмп се надява да съгласува сделката до Коледа. В същото време източник на „РБК-Украйна“ е посочил, че въпреки че американците притискат Киев, краен срок „до Коледа“ няма.

Зеленски вече потвърди съобщенията, че утре - в четвъртък, ще се проведе нов разговор с участниците в „коалицията на желаещите“.

„Седмицата може да донесе новини за всички нас и за прекратяването на кръвопролитието. Изхождаме от това, че светът няма алтернатива, и ключовите въпроси са как да се принуди Русия да спре убийствата и какво конкретно би възпряло Русия от трето нахлуване“, заяви украинският президент.