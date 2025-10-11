Медия без
Зеленски обсъди с Тръмп усилването на украинската ПВО

11 Окт. 2025Обновена
Зеленски и Тръмп обсъдиха войната на Русия срещу Украйна
Зеленски и Тръмп обсъдиха войната на Русия срещу Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски е обсъдил с американския си колега Доналд Тръмп усилването на украинската противовъздушна отбрана след масираните руски удари срещу украинската енергетика. "Има добри варианти, силни идеи", написа Зеленски след телефонния разговор.

"Ако президентът на САЩ успява да спре войната в Близкия Изток, то и другите войни със сигурност могат да бъдат спрени, в това число и руската война срещу Украйна", добави той. 

В хода на телефонния разговор е станало дума и за доставката на ракети с голям обсег "Томахоук", съобщи Axios, но не е ясно дали е взето решение. Ракетите ще дадат възможност на Украйна да нанася удари в дълбокия руски тил, включително Москва. Сега тя прави това с дронове, които макар да нанасят сериозни щети на руските рафинерии и някои военни летища, все пак са с ограничен взривен заряд.

 

