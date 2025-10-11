Зеленски обсъди с Тръмп усилването на украинската ПВО

Украинският президент Володимир Зеленски е обсъдил с американския си колега Доналд Тръмп усилването на украинската противовъздушна отбрана след масираните руски удари срещу украинската енергетика. "Има добри варианти, силни идеи", написа Зеленски след телефонния разговор.
"Ако президентът на САЩ успява да спре войната в Близкия Изток, то и другите войни със сигурност могат да бъдат спрени, в това число и руската война срещу Украйна", добави той.
I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 октомври 2025 г.
В хода на телефонния разговор е станало дума и за доставката на ракети с голям обсег "Томахоук", съобщи Axios, но не е ясно дали е взето решение. Ракетите ще дадат възможност на Украйна да нанася удари в дълбокия руски тил, включително Москва. Сега тя прави това с дронове, които макар да нанасят сериозни щети на руските рафинерии и някои военни летища, все пак са с ограничен взривен заряд.