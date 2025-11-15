Медия без
Тръмп отмени част от собствените си мита

Кафе, чай, банани, борови ядки и говеждо отпаднаха от списъка на американския президент

Днес, 13:44
Въведените от Доналд Тръмп мита обхващаха дори продукти, които не се произвеждат на американска земя. Част от тях започнаха да отпадат.
ЕПА/БГНЕС
Американският президент Доналд Тръмп подписа указ за отмяна на част от митата, които сам наложи. Сега държавният глава на САЩ отново освободи от тях продукти като кафе, говеждо месо и екзотични плодове, предаде "Франс прес".

"Реших, че някои селскостопански продукти не трябва да подлежат на реципрочни мита", аргументира се Тръмп в новия указ.

В списъка фигурират продукти, които САЩ не могат да отглеждат или отглеждат в количества, които са недостатъчни за нуждите им - кафе, чай, банани и борови ядки. В списъка е включено и говеждото месо, след като цената на този продукт достигна рекордни нива в страната.

През април президентът въведе т. нар. "реципрочни" мита от най-малко 10% върху повечето продукти, внасяни в САЩ, с цел намаляване на търговския дефицит на страната и подкрепа на местното производство. Тези мита обхващаха дори продукти, които не се произвеждат на американска земя.

След болезнен неуспех на местните избори, републиканското мнозинство постави въпроса за цената на живота начело на своите приоритети. Самият Тръмп беше преизбран с обещанието да подобри покупателната способност на американците.

Белият дом открои тази седмица мерките, предприети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост като бензин и яйца, както и споразумението за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване.

