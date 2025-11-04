Медия без
Тръмп подкрепи Куомо за кмет на Ню Йорк

Шансовете за победа на социалиста Мамдани остават високи

Днес, 07:53
Огромни са шансовете на Зохран Мамдани (в дясно) да стане първия социалист - кмет на Ню Йорк
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да ореже парите за Ню Йорк до минимум, ако Зохран Мамдани стане кмет на града днес. 

Основните кандидати на вота днес са трима - социалистът Зохран Мамдани е кандидат на Демократическата партия. В предизборните анкети Мамдани води убедително пред бившия губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо, който също е демократ. Третият кандидат, с малки шансове за успех в Ню Йорк, е Къртис Слиуа от Републиканската партия.

"Ако комунистическият кандидат Зоран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк, е много малко вероятно да допринеса с федерални средства, освен минимума, който се изисква, за любимия ми първи дом, поради факта, че с комунист, този някога велик град има нулев шанс за успех или дори за оцеляване!", заяви категорично Тръмп.

"Мое задължение е да управлявам нацията и съм твърдо убеден, че Ню Йорк ще бъде пълна и тотална икономическа и социална катастрофа, ако Мамдани спечели. Неговите принципи са тествани повече от хиляда години и нито веднъж не са били успешни. Бих предпочел да видя демократ, който е имал успех, да спечели, отколкото комунист без опит и пълен провал", допълни Тръмп.

Тръмп не подкрепи републиканския кандидат Къртис Слиуа - според президентът глас за Слиуа е глас за Мамдани. "Независимо дали харесвате Андрю Куомо или не, наистина нямате избор. Трябва да гласувате за него и да се надявате, че ще свърши фантастична работа. Той е способен на това, Мамдани не е!", категоричен бе Доналд Тръмп. 

