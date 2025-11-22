Тръмп изненадващо хареса Мамдани

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе изненадващо мирна среща с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, който според Белия дом е чист комунист.

Тръмп похвали Мамдани и екипа му с изборната победа. "Това, което той направи, е невероятно“, каза Тръмп. „Не ме интересуват принадлежности, партии или нещо друго. Искам да видя дали той може да постигне грандиозен успех, бих бил много щастлив.“

Вместо да атакува Мамдани, Тръмп няколко пъти наблегна на приликите между двамата и предложи директно подкрепата си за кмета.

"Имахме среща днес, която всъщност ме изненада", каза Тръмп. „Някои от неговите идеи са същите, които имах и аз“, допълни Тръмп пред репортери.

"Очаквам да му помогна, а не да го нараня", добави Тръмп. "Ние сме съгласни с много повече, отколкото си мислех. Мисля, че Зохран ще изненада някои консервативни хора", допълни президентът.

Запитан дали ще се чувства комфортно да живее в Ню Йорк под ръководството на Мамдани като кмет, Тръмп отговори: "Да, бих." На въпроса дали могат да се срещнат отново, Тръмп отговори: „Надявам се, че да.“

Тръмп и Мамдани предизвикаха бурен смях, когато беше зададен въпрос към кмета: "Смятате ли президента за фашист". Мамдани започна неуверено да отговаря, когато Тръмп му каза: "Кажи "да", няма нужда да се обясняваш. Аз съм ок". И Мамдани каза: "Да". По време на разговора кметът намекна, че Тръмп е деспот, на което президентът отговори само: "Наричали са ме и по по-лоши начини".