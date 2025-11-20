Медия без
САЩ включиха българка в списъка си със санкции

Наложена й е забрана да влиза в Щатите и да прави бизнес с американски фирми заради петролното ембарго срещу Иран

20 Ноем. 2025
Обявените от САЩ нови имена в списъка на санкционираните
САЩ сложиха българка в списъка на санкционираните за нарушаване на петролното ембарго срещу Иран. Посочени са и нейните имена - Пенка Иванова от гр. Раковски. Оригиналният запис в списъка на OFAC - Office of Foreign Assets Control, е следният: MADZHARSKA, Penka Ivanova, Bulgaria; DOB 08 Jun 1977; POB Rakovski, Bulgaria; nationality Bulgaria; Gender Female; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Passport 388702412 (Bulgaria) expires 23 Sep 2027; National ID No. 7706084516 (Bulgaria) (individual) [SDGT] [IFSR] (Linked To: NIROOMAND TOOMAJ, Elyas). 

Новите санкции са насочени и към шест кораба от „сенчестата флотилия“, превозващи петрол, както и към иранската авиокомпания Mahan Air, която сътрудничи с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
Няколко компании бяха санкционирани от САЩ за това, че действат като посредници в корабоплавателната индустрия, която според САЩ финансира иранските военни чрез продажбата на суров петрол, според изявление на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Освен това, ограниченията на САЩ засегнаха и иранската петролна компания Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company (Sepehr Energy), базираните в ОАЕ корабни чартъри Luan Bird Shipping Service L.L.C. и Mars Investment L.L.C., както и базираната в Панама компания Loire Shipping Inc.

По-рано, на 13 ноември, Министерството на финансите на САЩ наложи санкции и срещу компании, свързани с Иран. Санкционирани бяха две компании, регистрирани в Украйна. Тези компании са Imperative Ukraine Group LLC и Ecofera LLC. Според OFAC, това са фиктивни компании, собственост на иранския агент по снабдяване Бахрам Табиби, който ги е използвал за закупуване и доставка на аерокосмически материали, включително индикатори за положение и магнитометри, за Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), държавния ирански производител на самолети. Hesa, наред с други компании, произвеждащи дронове Shahed.

Тогава бяха санкционирани и 32 физически и юридически лица от Иран, ОАЕ, Турция, Китай, Хонконг, Индия, Германия и Украйна.

