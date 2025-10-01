Просветният министър поиска нови по-леки санкции за университетите

Нови по-леки санкции за университетите поиска просветният министър Красимир Вълчев по време на блиц контрол в образователната комисия в парламента.

Вълчев отговаряше на депутатски въпрос за евентуалните санкции, които би следвало да се наложат на УНСС заради открити наскоро от МОН нарушения в университета, който е приел надпланово над 1400 студенти по държавна поръчка. Както съобщи преди две седмици самият той пред БНТ, МОН е открило сериозни нарушения в приема на студенти в УНСС - през последните две учебни години висшето училище е приело 1467 студенти в повече спрямо отпуснатите места по държавна поръчка. За да се реши проблемът, въпросните кандидат-висшисти ще бъдат преместени в платена форма.

"От изказване на председателя на Националната агенция по акредитация, която е заявила, че МОН може да отнеме акредитацията при сериозни нарушения, излиза, че едва ли не ще отнеме акредитацията на УНСС. Няма да се отнема. Не е съразмерно за едно такова нарушение", заяви той пред депутатите. "Нека да измислим няколко по-леки санкции за университетите, защото отнемането на акредитация не е пропорционално наказание за подобно нарушение", призова ги той.

Евентуални техни предложения биха могли да се гледат заедно и с други промени в закона за висше образование, които МОН обмисля да предложи, стана ясно още от изказването на министъра. По думите му една от тях ще е да се даде възможност не само колежите да обучават професионални бакалаври. Ще се обсъди и възможността за 3-годишен бакалавър в някои специалности в университетите.

Вълчев обяви, че вчера е изтекъл срокът за изготвяне на проектите на визии за учебните програми по отделните предмети. "Те са ми предадени, готови са, след средата на октомври ще направим дискусии с учителите по предмети, с помощта на РУО-тата", заяви той. За обсъждането им ще се даде достатъчно дълъг срок - до края на януари.

Относно утрешното национално входно ниво по математика в 6. клас министърът успокои учениците да не се притесняват, защото целта е да се види къде да пропуските им, а оценки от тестовете ще се пишат по преценка на учителя и при желание на ученика. Самите тестове ще са по 40 минути и ще са дигитални, се разбра още от думите му.